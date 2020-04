Um mês sem torcida: ausência de rendas dos jogos é um dos principais pontos de prejuízo dos clubes

Há exatamente um mês, o Ceará venceu o Vitória-BA por 1 a 0, na Arena Castelão, em jogo válido pela Copa do Brasil. O que poucos imaginavam no dia 12 de março é que aquele seria o último jogo com presença de torcida no Estado do Ceará durante muito tempo. Como em todo o mundo, a paralisação do futebol por conta do coronavírus traz diversos prejuízos aos clubes alencarinos e a ausência de públicos nos estádios é uma grande fatia neste bolo.

É verdade que, pelo menos no Campeonato Cearense, não houve jogos com casa cheia. De acordo com a Federação Cearense de Futebol (FCF), a média de público por partida foi de 1.880 torcedores, e R$ 13.164,42 de média de renda bruta. Valor ainda baixo, mas que iria alavancar exatamente agora.

A expectativa de todos os envolvidos era de melhorar consideravelmente a arrecadação neste momento, tendo em vista que as competições, incluindo o Estadual, iriam para momentos de afunilamento. O Campeonato Cearense teria a disputa das fases semifinais e finais, a Copa do Nordeste iria para os confrontos eliminatórios de mata-mata, o que já acontece na Copa do Brasil.

No planejamento orçamentário do Ceará, seria nestes meses que o clube começaria a ter alavancagem nas arrecadações da temporada.

"Esse mês de março era quando a gente iria começar a ter um resultado de renda. Por que em janeiro a gente teve só dois jogos em casa, que um foi de portões fechados. Em fevereiro, jogamos até mais vezes fora de casa. Só na Copa do Brasil, foram dois jogos, os dois fora. Então, dentro do nosso orçamento, a gente colocou a fatia maior de receitas de bilheteria a partir de março e abril. Tivemos o jogo contra o Vitória, e teríamos o do Sport (que foi com portões fechados), além do Clássico-Rei (que o Ceará é dono do mando de campo)", lamenta o diretor financeiro do clube, João Paulo Silva, que lamenta os prejuízos.

"E tinha expectativa também de passar de fase na Copa do Brasil, jogar outra partida em casa. E teríamos as semifinais do Campeonato Cearense. O impacto maior ia ser nas finais, se a gente passasse".

No Fortaleza, o pensamento não é diferente. Na projeção orçamentária do clube, a estimativa de arrecadação com bilheteria durante todo o ano era de R$ 14 milhões 330 mil, o equivalente a cerca de 13% do orçamento total, de R% 109 milhões. Valor que será, na prátia, muito abaixo ao fim da temporada.

"O impacto é certo, a gente vai perder receita. Isso não tem como. Bilheteria, teríamos um Clássico contra o Ceará, daria renda positiva. Teríamos uma semifinal de Campeonato Cearense, teríamos quartas de final de Copa do Nordeste, então bilheteria também é prejuízo. Só em chegar nas quartas da Copa do Nordeste teria uma cota. Se ganha as quartas, faria semifinal, teria cota a mais e renda. Nada disso vai vir. Então por baixo, a gente tá deixando de faturar uns 3 milhões de reais. Por baixo. Impacta muito", lamenta o presidente Marcelo Paz.

Falta de renda com torcida irá impactar no orçamento tricolor Camila Lima

Preocupação com o futuro

As rendas de bilheterias que Ceará e Fortaleza deixaram de receber têm um impacto grande no prejuízo de ambos. Porém, outro ponto de preocupação é de que este déficit continue por muito tempo. Primeiro porque não há ainda previsão de quando as atividades serão retomadas e os jogos poderão reiniciar. Tudo dependerá da evolução do coronavírus e das recomendações dos órgãos sanitários.

Além disso, nos bastidores, é certo que, mesmo quando a bola voltar a rolar, a presença do público estará em xeque. É consenso entre todos os responsáveis pelas organizações dos jogos que as partidas voltarão com portões fechados e os torcedores só poderão retornar gradativamente, com o passar do tempo.

A grande preocupação de Alvinegros e Tricolores é com o Campeonato Brasileiro. No ano passado, a arrecadação em bilheterias na Série A foi relevante dos dois lados. O Fortaleza teve uma arrecadação bruta de R$ 9.109.310,00, enquanto o Ceará totalizou R$ 8.215.299,00. Se o início do Brasileirão for disputado com portões fechados, os clubes terão queda considerável neste valor.

Clubes médios e pequenos

Para os médios e pequenos, o impacto é distinto. O Ferroviário arrecadou um total de R$ 77.767,00 em bilheterias nos sete jogos que realizou como mandante no Estadual. O valor é baixo, mas a perspectiva era de melhora nas fases eliminatórias do Estadual.

Times como Atlético/CE, Barbalha e Pacajus, que já não conseguiam levar grandes públicos e tinham déficit na maioria dos jogos, a arrecadação com bilheteria já não tinha impacto significativo.

Porém, para Guarany de Sobral e Caucaia, a bilheteria é um aspecto muito relevante. O Caucaia foi quem mais arrecadou com bilheterias no Campeonato Cearense, com um total de R$ 121.825,00 nos cinco jogos que realizou como mandante. O fator preponderante para isso foi ter jogado contra o Fortaleza, no PV. O duelo contra o Tricolor era também uma esperança para o Guarasol, que esperava lucrar com a partida, que não foi realizada.

Prova do impacto em ambos é que o Guarany rescindiu contrato com todos os jogadores, já que não teria condições financeiras de arcar com os custos do elenco, e o Caucaia deve seguir no mesmo caminho, caso a situação não seja resolvida até o fim deste mês.