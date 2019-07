Um mês após Copa do Mundo, Vadão deixa Seleção Feminina

Um mês depois de a Seleção Brasileira Feminina de futebol ter sido eliminada pela França nas oitavas de final do Mundial, o técnico Vadão foi demitido do comando da equipe nacional. O treinador estava na sua segunda passagem pelo cargo, que ele reassumiu em 2017, e agora teve o seu novo ciclo encerrado pela CBF.

Ele mesmo confirmou que não ocupa mais o posto. "Procede a informação da minha saída, só que hoje (ontem) eu não vou falar com a imprensa. Ainda tenho de voltar para a CBF. Estou aqui no Rio ainda para finalizar alguns detalhes (de sua demissão), mas a minha saída é certa, sim", revelou o comandante, por meio de mensagem de WhatsApp.

E pouco depois da confirmação por parte do treinador, a CBF divulgou nota em seu site para oficializar a demissão. "Após um ano e dez meses, em sua segunda passagem pela CBF, o técnico Oswaldo Alvarez, Vadão, deixa o comando da seleção brasileira feminina", informou a entidade.

Inicialmente, Vadão comandou a equipe feminina entre 2014 e 2016. Ele saiu do posto após a Olimpíada do Rio, mas o reassumiu em setembro de 2017. "Vadão dirigiu a Seleção nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, ficando em quarto lugar, e em duas edições de Copas do Mundo, no Canadá em 2015 e na França em 2019. Conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Toronto 2015, além de duas Copas Américas, em 2014 e 2018, sendo que esta última garantiu a vaga no Mundial da França e nas Olimpíadas de Tóquio 2020", disse a CBF.

Por fim, a nota destacou que a entidade "está trabalhando para a definição do próximo nome a dirigir a seleção feminina principal no prazo mais curto possível".

Somando as suas duas passagens pela seleção feminina, o treinador comandou a equipe em 56 jogos, com 35 vitórias, cinco empates e 16 derrotas. E nove destes reveses marcaram incrível sequência negativa no período de preparação do Brasil para o Mundial.