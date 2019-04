Um instante para a glória

No ano passado dois atletas candidatos em busca da consagração definitiva: Arthur pelo Ceará e Gustagol pelo Fortaleza. Agora novamente os dois times rivais no campo de luta. O título estadual em jogo. Quem será o grande herói? Às vezes somente nos últimos minutos da disputa surge o homem que vai para os anais da história como o maior dos maiorais. Em 1978, no final do jogo, Tiquinho tornou-se imortal ao assinalar o gol do tetra do Ceará. Em 2015 Cassiano, já nos acréscimos, marcou o gol que deu o título de campeão ao Fortaleza e evitou o penta do Ceará. São raros heróis assim, que surgem nos derradeiros instantes. Aparecem como filhos legítimos do inesperado, do improvável, do imprevisível. E deixam gravado no mármore da eternidade seus nomes inesquecíveis. Quem será o Cassiano de domingo próximo? Quem será o Tiquinho do próximo domingo? Ou não haverá nem um Cassiano nem um Tiquinho? Haverá algum ungido para missão especial no clássico maior que se avizinha? Edinho? Leandro Carvalho? Impossível responder. O instante da glória é como a entrega do Oscar: só se conhece na ocasião.

Imprudência

Felipe Alves é bom goleiro e vem provando isso no Fortaleza. Há demonstrado que sabe sair jogando com o pés, qualidade exigida hoje por alguns treinadores. Mas Felipe, em momentos, exagerou no clássico passado, trocando passes com os zagueiros quase no círculo central. Muito arriscado.

Ambiente

Antes de um clássico decisivo é preciso ambiente interno de muita serenidade e união. É natural que possa haver divergências entre membros da comissão técnica, diretoria e jogadores, máxime quando não é satisfatório o resultado do primeiro jogo. Questão é saber neutralizar as diferenças mediante cedências de parte a parte. Situação do Ceará.

Cômico

A propósito do atual e veloz ataque tricolor, houve na década de 1970 um fato cômico. O Leão contratou dois velocistas, Delmo e Rui, que tinham sido medalha de bronze na prova 4x400 m na Copa do Mundo de Atletismo na Alemanha em 1977. Os dois eram uma bala, mas zero intimidade com a bola. Passavam dela e do campo. Foi cômico. Ambos morreram cedo demais: Delmo com 55 anos; Rui com 45 anos.

O Ajax, da holanda, vem encantando o mundo. Depois de despachar o poderoso Real Madrid, agora despachou a Juventus em plena Turim. Lembra os bons tempos do Ajax de Johannes Cruyff. No time atual do Ajax: Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui, Sinkgraven, Magallán, Schöne, De Jong, Van de Beek, Ziyech, Huntelaar, Tadic, David Neres. Esse time pode fazer história.

Subindo como foguete o prestígio de Rogério Ceni na função de treinador. Após passagem difícil no São Paulo, de onde teve de deixar o comando técnico, ei-lo com belo trabalho no Fortaleza. A conquista do título brasileiro da Série B foi importante na carreira de Ceni. Se agora confirmar o título estadual pelo Fortaleza, consolidará sua posição como respeitável emergente.