Últimos dias de inscrição para a XXVII Corrida de Rua Unifor

Não deixe para a última hora a vaga na XXVII Corrida de Rua da Universidade de Fortaleza (Unifor). Até o domingo (26), a inscrição pode ser feita online pelo endereço eletrônico https://www.unifor.br/corridaderua, com valores a partir de R$ 40. O competidor pode escolher entre 5 km e 10 km.

Um dos mais tradicionais eventos esportivos do Ceará, ocorrerá em 2 de junho de 2019, e a principal novidade da edição deste ano é a mudança no percurso da corrida de 10 km, que agora passará pelas avenidas Washington Soares, Engenheiro Santana Júnior, Padre Antônio Tomás, Sebastião de Abreu e novamente Washington Soares, até chegar à pista de atletismo da Unifor. O percurso da corrida de 5 km permanece o mesmo de anos anteriores, circundando o Centro de Eventos do Ceará. As provas são homologadas pela Federação Cearense de Atletismo (FCAt) e a previsão é de um total de 3,6 mil competidores, sendo 2 mil para a prova menor, mil para a maior e 600 vagas destinadas às pessoas com deficiência.

A corrida geral de 5 km e 10 km será dividida em três categorias: Geral, Universitários e Funcionários do Grupo Edson Queiroz. Participará também o chamado pelotão de elite, formado por atletas com resultados expressivos.

O valor da taxa de inscrição para o público em geral é de R$ 80. Para funcionários, professores, alunos da Unifor, pessoas com idade acima de 60 anos e portadores de deficiência física será R$ 40.

Os kits e chips serão entregues no Ginásio Poliesportivo da Unifor, nas seguintes datas: 30/5, das 15h às 20h, para os competidores portadores de deficiência e assessorias esportivas; 31/5, das 9h às 20h e 1º/6, das 8h às 16h, para os demais competidores.