Última vez que Vovô e Leão estiveram juntos na Série A foi em 1993

O ano de 2019 é especial para o futebol cearense pela presença de Ceará e Fortaleza juntos na Série A do Campeonato Brasileiro, com dois Clássicos-Rei. A última vez que ambos estiveram juntos na elite foi no longínquo ano de 1993 e se enfrentando duas vezes - como ocorrerá este ano - quando o torneio ainda não era de pontos corridos e foi "inchado" para subir o Grêmio da Série B em 1992.

Assim, com 32 participantes na Série A de 1993, a CBF 'protegeu' os integrantes do Clubes dos 13, ao comporem os Grupos A e B sem risco de rebaixamento, incluindo o Grêmio. Todas as outras equipes, inclusive Ceará e Fortaleza, disputaram o campeonato nos Grupos C e D, nos quais seriam rebaixados os quatro últimos colocados destes grupos. Com isso, Vovô e Leão foram colocados no grupo C, com Vitória, Remo, Paysandu, Náutico, Santa Cruz e Goiás.

E logo na 1ª rodada, os dois rivais cearenses de enfrentaram, com a vitória do Vozão por 3 a 1.

Comandado pelo técnico Mário Juliato, o Ceará venceu com gols de Mirandinha, Sérgio Alves e Vitor Hugo, com Elói descontando para o Fortaleza, do técnico Geninho.

O time-base do Vovô naquela campanha foi: Ferreira; Jaime, Aírton, Vitor Hugo, Da Silva; Mastrillo, Ivanildo, Airton Fraga, Júnior Xavier, Sérgio Alves e Mirandinha (Ronaldo).

Já o Leão tinha o time-base: Claudecir; Eder, Aguiar, Eduardo, Expedito, Carlinhos, China, Elói, Tico, Maradona e Edson.

O Ceará saiu vitorioso dos dois Clássicos-Rei da Série A daquele ano FOTO: AIRTON BEZERRA

Após as estreias, Vovô e Leão voltaram a se enfrentar na 8ª rodada, com mais uma vitória do Ceará, no dia 6 de outubro, o último Clássico-Rei na Série A até agora.

Com times reforçados, o Leão com Bujica e o Vovô com Osmar, o Ceará voltou a vencer, agora por 1 a 0, gol do baiano Osmar.

Rebaixados

Depois daí, Vovô e Leão conseguiriam raras vitórias (ambos bateram o Remo por 2 a 1) e nenhuma vitória fora de casa, complicando-se no certame, já que metade dos participantes, quatro, eram rebaixados.

Com apenas duas vitórias em 14 jogos, o Leão foi rebaixado com antecedência em 8º e último lugar com apenas nove pontos. Já o Ceará, chegou vivo até a última rodada, mas ao permitir a virada para o Náutico, por 2 a 1, em Recife, acabou rebaixado na 5ª colocação com 13 pontos. Após 14 rodadas, Vitória e Remo avançariam de fase, Paysandu (3º) e Náutico (4º) se garantiram na Série A do ano seguinte, com Ceará, Santa Cruz, Goiás e Fortaleza voltando para a Série B.

Ceará e Fortaleza disputaram a Série A juntos, pela última vez, em 1993 e não fizeram um bom papel, sendo rebaixados após 14 rodadas no Grupo C, com o Vovô sendo o 5º e o Leão o 8º