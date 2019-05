UFC Rio terá José Aldo, Anderson Silva e disputa de cinturão

De volta ao Rio de Janeiro para mais uma edição numerada, o UFC 237 promete um evento especial para os fãs de MMA, neste sábado (11), quando dois dos principais nomes brasileiros da história da organização pisam mais uma vez - quiçá a última - em um octógono montado na Capital fluminense. José Aldo e Anderson Silva, cada um com seus motivos, estão perto de dar adeus ao esporte e dividem as atenções da noite com a disputa de cinturão entre Jéssica 'Bate-Estaca' Andrade e a campeã Rose Namajunas, que medem forças para decidir quem é a número um no peso-palha feminino do Ultimate.

Vindo de duas vitórias por nocaute, sendo a última delas no UFC Fortaleza, em fevereiro deste ano, José Aldo enfrenta o australiano Alexander Volkanovski, número 4 do ranking oficial do Ultimate, e considerado uma das principais promessas do peso-pena, com 16 vitórias consecutivas, incluindo seis no UFC. Para o brasileiro, que já avisou que pretende pendurar as luvas no fim deste ano, a vitória pode significar uma possível nova chance de disputar o cinturão, o que seria um fim de carreira dos sonhos para o eterno "Rei do Rio".

Anderson Silva, que faz o coevento principal da noite com o americano Jared Cannonier, tenta mostrar aos fãs que, mesmo aos 44 anos, ainda é capaz de dar show no octógono que o consagrou. Vindo de uma empolgante luta contra Israel Adesanya, atual campeão interino da categoria, o 'Spider' venceu apenas um de seus quatro últimos combates, além de não ganhar por nocaute desde outubro de 2012, quando derrotou Stephan Bonnar no primeiro round, coincidentemente também no Rio de Janeiro.

Apesar de abrilhantarem o UFC 237, as duas lendas brasileiras do MMA não serão a atração principal da noite, tendo em vista que a brasileira Jéssica Andrade tentará conquistar o cinturão peso-palha diante da norte-americana Rose Namajunas. A lutadora paranaense já teve uma chance de lutar pelo título em maio de 2017, mas acabou derrotada pela polonesa Joanna Jedrzejczyk na ocasião. De lá para cá, foram três vitórias consecutivas - a última delas por nocaute - e uma evolução que a colocou novamente no páreo pelo título.

Thiago Alves quer retomar de vez a carreira no UFC nesta noite de sábado JOSH HEDGES/ZUFFA LLC/GETTY IMAGES

Cearense quer sequência

Além das principais atrações da noite, os fãs cearenses de MMA também têm um motivo a mais para ficarem ligados no UFC 237. Isso porque o fortalezense Thiago "Pitbull" Alves volta ao octógono para enfrentar o argentino Laureano Staropoli, no card principal do evento. Para Thiago, que vem de vitória apertada diante de Max Griffin, no UFC Fortaleza, vale a confirmação de uma boa sequência no Ultimate, já que o lutador não consegue emplacar duas vitórias consecutivas na organização desde 2015.

Veterano no UFC, onde inclusive já disputou o cinturão da categoria meio-médio contra o lendário Georges St-Pierre, Thiago Alves já esteve na corda bamba da organização por conta de derrotas em sequência, o que pressiona ainda mais o cearense por um bom resultado no Rio. Pela frente, o 'Pitbull' terá uma jovem promessa argentina, que vem de seis vitórias consecutivas no MMA, sendo quatro por nocaute. Promessa de grande luta!

Luta cancelada

O UFC 237 também contará com nomes importantes do MMA mundial, como os veteranos Rogério "Minotouro" Nogueira, B.J. Penn e Clay Guida, mas acabou sofrendo uma baixa de última hora, após a luta entre os pesos-leves Francisco Massaranduba e Carlos Diego Ferreira ter sido cancelada na pesagem desta sexta-feira (10).

O carismático piauiense chegou a bater o peso, mas seu adversário não apareceu na cerimônia, já que teve uma crise de pedra no rim. Dessa forma, o Ultimate cancelou o combate, que faria parte do card principal.

O UFC 237 será neste sábado (11), a partir de 19h15, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. As lutas devem se estender até a madrugada do domingo (12).