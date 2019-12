UFC 245 coloca três cinturões em disputa com Aldo e Leoa em ação

O evento mais esperado do ano, organizado pelo Ultimate Fight Championship (UFC), finalmente vai acontecer. O UFC 245, que ocorre hoje em Las Vegas, a partir de 20h15 (horário brasileiro), coloca frente a frente os melhores lutadores da atualidade, com duelos especiais envolvendo atletas brasileiros.

No combate principal, o polêmico Colby Covington tenta tirar o cinturão peso meio-médio de Kamaru Usman. O australiano Alexander Volkanovski tem a missão de encarar Max Holloway pelo título do peso-pena; e Germaine de Randamie reencontra Amanda Nunes buscando fazer história no peso-galo e derrotar a maior lutadora de MMA de todos os tempos.

Amanda Nunes terá pela frente mais um grande desafio, desde a última luta, quando nocauteou Holly Holm, no UFC 239. Em sua quinta defesa do título da categoria, a baiana terá pela frente uma velha conhecida. Ela e a holandesa Germaine de Randamie se enfrentaram em 2013 e, na ocasião, a brasileira saiu vencedora com um nocaute técnico no 1º round.

Aos 31 anos, e com uma invencibilidade de nove lutas, Amanda Nunes se tornou a primeira mulher na história da organização a conquistar dois cinturões em duas categorias diferentes. A leoa é dona de um cartel de 18 lutas e apenas quatro derrotas.

Aldo de volta

Em busca de retomar uma sequência maior de vitórias e, quem sabe, reencontrar um cinturão, José Aldo resolveu mudar completamente. Ele desceu de categoria, indo para o peso-galo, fato que exigiu dele grande perda de peso.

Na pesagem, ontem, antes da luta de hoje contra o também brasileiro Marlon Moraes, ele surpreendeu ao bater a meta e com condição física invejável.

"Esse é meu trabalho, eu nasci para lutar, o peso-galo é onde estou agora e só penso nisso. É claro que ser o campeão da categoria é algo que está nos meus planos", disse o lutador que entrou em fase ruim após perder o cinturão ao ser derrotado pelo irlandês Conor McGregor.

Por coincidência, José Aldo e Marlon Moraes entraram no octógno no UFC Fortaleza, que aconteceu em março desde ano. No entanto, na época, estavam em categorias diferentes e venceram os seus confrontos. Na sequência, porém, perderam e buscam reabilitação na competição internacional de lutas.

Outras atletas brasileiras também terão desafios em Las Vegas hoje. No peso-mosca, Vivi Araújo enfrenta Jessica Eye no card preliminar. Também na primeira série de lutas, a peso-galo Ketlen Vieira (brasileira) enfrenta Irene Aldana.

UFC 245 - Las Vegas (EUA)

Card principal

1h

Kamaru Usman x C. Covington

M. Holloway x A. Volkanovski

Amanda Nunes x G. de Randamie

Marlon Moraes x José Aldo

Petr Yan x Urijah Faber

Card preliminar

20h15

Geoff Neal x Mike Perry

Ketlen Vieira x Irene Aldana

Ian Heinisch x Omari Akhmedov

Matt Brown x Ben Saunders

Chase Hooper x Daniel Teymur

B. Moreno x Kai-Kara France

Jessica Eye x Vivi Araújo

P. Soriano x Oskar Piechota