UFC 236 Com dois cinturões em jogo

O destino de duas categorias do Ultimate estará em jogo neste sábado, em Atlanta (EUA), no UFC 236, onde quatro dos melhores lutadores da organização estarão em ação. Na luta principal do evento, o havaiano Max Holloway (foto), campeão dos penas, tentará chocar o mundo, mais uma vez, na revanche contra Dustin Poirier, agora valendo o título interino dos leves. Antes disso, outro duelo tão digno de qualquer main event, entre Kelvin Gastelum e Israel Adesanya, valendo também o título interino, desta vez pela divisão dos médios.

O combate entre Holloway e Poirier foi uma solução encontrada pelo UFC para movimentar a categoria dos leves, já que o campeão linear, Khabib Nurmagomedov, ainda cumpre suspensão pela confusão generalizada no UFC 229, em outubro de 2018, e Tony Ferguson (campeão interino) passa por problemas particulares. Daí a necessidade de promover Holloway para a divisão de cima e dar o justo desafio a Poirier, que vem de uma boa sequência de quatro vitórias e já venceu o próprio Holloway, em fevereiro de 2012.

Portanto, não faltarão ingredientes para uma boa luta, já que se trata de dois lutadores bastante agressivos e que também sabem lutar no chão. O vencedor deste duelo deve ficar disponível para encarar o russo Khabib, provavelmente até o fim deste ano.

O mesmo, praticamente, acontece na coluta principal, mas com uma diferença que incomoda a muitos. Com estilos parecidos na luta e na personalidade, Gastelum, pupilo do mestre Rafael Cordeiro, e o invicto Adesanya preferem um jogo de provocações, onde um procura explorar a provável deficiência do outro. Se por um lado temos um lutador baixo, mas com grande poder de nocaute e resistência, do outro temos um dos mais talentosos e próximos ao brasileiro Anderson Silva, que é considerado o maior peso-médio da história do UFC.

Todo o favoritismo, ao meu ver, vai para Israel Adesanya, que tem mais altura, mais recurso e maior velocidade. Embora Kelvin reúna parte dessas qualidades, não tem altura suficiente para encurtar a distância para o oponente.

Três brasileiros estarão lutando neste evento, todos no card preliminar. Dois deles duelam entre si, na categoria peso-mosca. Wilson Reis, ex-desafiante ao cinturão, encara Alexandre Pantoja. Ambos vivem a expectativa da manutenção da divisão, já que está nos planos do UFC o fim da categoria, desde que Henry Cejudo confirme o título contra Marlon Moraes.

Representando as mulheres, Poliana Botelho volta ao octógono para enfrentar Lauren Mueller, na segunda luta do card preliminar. A brasileira tenta se recuperar da derrota sofrida para a americana Cynthia Calvillo, por finalização, em novembro de 2018.

A sorte está lançada. E levado para o "palpitômetro", arrisco numa vitória bem convincente de Holloway sobre Poirier, Adesanya não dando chances para Kelvin Gastelum e faturando o cinturão interino dos médios, além de Pantoja e Poliana vencendo suas lutas.