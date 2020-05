TV Verdes Mares transmite Ouro da Seleção Feminina no Pan do Rio neste domingo (10)

Recordando o passado vitorioso do esporte brasileiro, a TV Verdes Mares dá sequência ao calendário que relembra grandes conquistas nacionais. Neste domingo, será um momento especial para uma formação composta por grandes nomes e que marcou uma geração inteira. Às 16 horas, o torcedor poderá reviver, no Dia das Mães, a histórica final do Pan-Americano de 2007, quando a seleção brasileira feminina venceu os Estados Unidos por 5 a 0, em pleno Maracanã.

Comandada por Marta e Cristiane, a equipe que tinha ainda nomes como Aline, Daniela Alves, Rosana e Formiga fez uma campanha espetacular. Com 100% de aproveitamento, foram 33 gols marcados e nenhum sofrido. Nos seis jogos disputados, vitórias convincentes e encantadoras, incluindo várias goleadas, como 4x0 no Uruguai, 10x0 no Equador e 7x0 no Canadá, além do massacre contra as norte-americanas na decisão.

Destaques

Naquele 26 de julho de 2007, brilharam as duas principais estrelas da Amarelinha. Marta e Cristiane deram show, e cada uma marcou dois gols. Daniela Alves completou o marcador.

A camisa 10, já eleita melhor jogadora do mundo, pavimentou ali o caminho para renovar o status de principal jogadora do planeta pela segunda vez consecutiva.

A verdade é que não somente Marta, mas todo aquele time encantou o País. Prova disso é que o Maracanã estava completamente lotado para aquela partida. Tudo para acompanhar uma mescla de experiência, raça, talento e dedicação. Aquela era uma seleção que, verdadeiramente, tinha orgulho em vestir a camisa verde e amarela para representar a nação.

Sem retorno

O lamento fica pelo descaso da CBF com a seleção. Com pouco investimento e atenção, não foram valorizadas como deveriam e acabaram, nos anos seguintes, encontrando muitas dificuldades para recebimento dos devidos méritos. Mesmo assim, as "meninas do Brasil", como eram carinhosamente chamadas, deixaram uma marca belíssima encantando o mundo.

Fato é que aquela seleção de 2007 é, até hoje, considerada por muitos a melhor seleção brasileira da história. História que merece ser revista, relembrada, celebrada e valorizada. A oportunidade para isso é agora.

Lembrança

Protagonista daquele dia especial, Marta recorda com carinho a partida que ficou marcada na história do futebol feminino brasileiro.

"Falar sobre a final do Pan de 2007 é falar de um momento muito especial do futebol feminino. A gente já tinha participado de uma outra final, em 2003, mas 2007 foi um ano que a gente teve a oportunidade de jogar uma competição internacional dentro do nosso País e mostrar o nosso trabalho para o nosso povo", relembrou Marta em vídeo divulgado pelas redes sociais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Foi tão especial porque foi do começo ao fim, as pessoas acompanhando a gente e querendo saber um pouco mais do futebol feminino. A final marcou muito porque a gente não tinha noção nenhuma da quantidade de pessoas que a gente poderia levar pro Maracanã", relembrou a maior jogadora brasileira de todos os tempos.

Seguindo série de reexibições de conquistas heroicas da Seleção Brasileira, agora, é a vez das mulheres. Neste domingo, às 16h, a TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, mostra Brasil X EUA.