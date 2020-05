TV Verdes Mares relembra acesso do Fortaleza contra o Avaí

Era uma situação considerada improvável para muitos. O Fortaleza era o que tinha menos chances de acesso à Série A naquele longínquo 2004. Em um grupo com Bahia, Brasiliense e Avaí, o Leão do Pici era o que tinha menos pontos e não dependia apenas de si. Precisava ganhar e torcer contra o Tricolor baiano, que jogava em casa. Uma equação, a princípio, complicada.

No entanto, o time comandado à época, por Zetti, ex-goleiro do São Paulo, assim como o atual treinador, Rogério Ceni, fez o seu dever de casa. Antes de mais nada, se não vencesse o Avaí, dentro de casa, com praticamente toda a torcida a seu favor, não adiantaria um revés para os baianos na Fonte Nova. A vaga na elite não viria de todo jeito. Por isso, que a equipe tricolor tomou as rédeas da partida desde o início, deixando o Avaí com poucas opções.

Até porque, a vitória teria que vir por, pelo menos, dois gols de diferença. Um quesito extra que deixa o enredo daquele dia mais dramático. A TV Verdes Mares retransmite o jogo com o Avaí, hoje, às 16 horas.

Jogo inesquecível

Com a bola rolando, o Fortaleza tentou ir para cima “abafando” o adversário e se mostrou desorganizado taticamente. Como ao Avaí, o empate era suficiente para o acesso, pois não dependia do outro jogo, naquele momento, o objetivo era segurar a pressão leonina.

Mas o “fator-casa” seria o diferencial tricolor na partida. A cada grito do torcedor, o time foi se organizando dentro do modelo tático pensado por Zetti e foi diminuindo os espaços do adversário catarinense dentro de campo.

Aos 32 minutos, o Fortaleza abriu o placar. Sérgio fez levantamento pela direita e Marcelo Lopes testou de cabeça. Das arquibancadas, os gritos de esperança da torcida, que sonhava com aquele acesso, explodiram.

Naquele momento, o gol serviu para acalmar a ansiedade dos tricolores. E a equipe começou a jogar com mais inteligência, embora tenha permanecido com a mesma ofensividade. O Fortaleza poderia ter ampliado ainda no primeiro tempo, quando Marco Antônio perdeu gol feito, que também teria sido de cabeça.

Enquanto isso, em Salvador, o Bahia havia atrasado o início do jogo, de olho em Fortaleza x Avaí. Com isso, quando o 2º tempo recomeçasse no Castelão, a partida ainda estaria parada na Fonte Nova. Com isso, o Leão voltou mais comedido, jogando nos contra-ataques. Juninho Cearense perdeu o que seria um golaço aos 18 minutos.

O enredo não parecia bom, quando chegou a notícia do gol do Brasiliense, em Salvador. A torcida começou a gritar “Volta Leão pra Primeira Divisão”. Foi o suficiente para a equipe lembrar que precisava fazer a sua parte. E coube a Ronaldo Angelim marcar o gol do acesso. Enquanto os baianos eram derrotados em casa, por 3 a 2, deixando o caminho livre para a festa tricolor.