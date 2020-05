TV Diário inicia hoje série de transmissões de clássicos com vitória histórica do Ceará em 2006

O período da quarentena tem sido momento para nostalgia. Torcedores têm acompanhado momentos históricos de seus clubes de coração e, neste sábado (2), às 16h30, será a vez de a torcida do Ceará reviver um jogo especial: a virada histórica do Alvinegro sobre o Fortaleza, tendo em vista o Campeonato Cearense de 2006, que ficou marcada por jogada marcante de Reinaldo Aleluia.

>TV Diário transmite série de clássicos históricos; veja programação

A exibição faz parte da Série "Relembrar é viver", do Sistema Verdes Mares, iniciada nas últimas semanas com jogos históricos da Seleção Brasileira, na Rádio Verdes Mares. O primeiro jogo da final do Estadual de 2006 será a primeira partida rememorada, a partir de 16h30min, na TV Diário.

A partida relembra um momento especial aos alvinegros. Há 14 anos, o Vovô sofreu duras derrotas nas fases iniciais do Estadual para o Fortaleza. Goleadas históricas, de 6 a 3 e 4 a 0. O Tricolor era, naquele ano, integrante da Série A do Campeonato Brasileiro e tinha o favoritismo para a decisão pelo que o campeonato demonstrava.

Acontece que o tal do imponderável sempre dá as caras no futebol. Sob comando de Zé Teodoro, o Ceará armou um esquema sólido, de força defensiva, muita aplicação tática e entrega coletiva para frear o rival. No setor ofensivo, precisava ser cirúrgico e aproveitar bem as chances criadas. No jogo que o torcedor poderá relembrar logo mais, alguns nomes marcantes daquela conquista apareceram de forma decisiva, como o goleiro Adilson, chamado de "paredão" pela torcida; os zagueiros Preto e Juninho (autor do gol da vitória) e o volante Leanderson. Mas nenhum foi tão especial como o atacante Reinaldo Aleluia.

Jogada histórica

Inspirado, o camisa 10 foi o grande nome do jogo e do título alvinegro. Aos 13 minutos do 2º tempo, com as características meias arreadas na altura da canela, ele entortou o lateral André Cunha e tocou de cobertura por cima do goleiro Maizena. Juninho só encostou para marcar o gol da vitória. Jogada antológica.

Na partida de volta, o Ceará voltou a vencer o Fortaleza, novamente por 1 a 0, desta vez com gol do atacante Vinícius. O Alvinegro ergueu o troféu de campeão do Campeonato Cearense após três temporadas e evitou o tetracampeonato do rival Fortaleza, que vinha de sequência de títulos em 2003, 2004 e 2005.

A conquista só foi possível pelo que aconteceu naquela tarde/noite de domingo, 2 de abril. Hoje, 14 anos depois, os alvinegros podem voltar no tempo para aproveitar e reviver uma conquista histórica.

Ficha técnica

Campeonato Cearense 2006

Estádio Castelão

Primeiro jogo da final

Ceará: Adílson, Sérgio, Preto, Juninho e Possato; Leanderson, Léo Gago, Jorge Henrique e Luiz Fernando; Reinaldo Aleluia e Vinícius. Técnico: Zé Teoodoro Fortaleza: Maizena, André Cunha, Gláuber, Alan e Patrick; Galeano, Dude, Igor e Velber; Rinaldo e Maurílio. Técnico: Jair Picerni

Árbitro: Leonardo Gaciba (RS), auxiliado por Márcio Torres e Monteiro da Silva

Retransmissão: TV Diário, às 16h30