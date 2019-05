Tricolor tenta apagar má impressão da estreia ao encarar o Furacão

Embalado pela torcida, o Fortaleza faz seu primeiro jogo em casa, pela Série A do Campeonato Brasileiro às 21h30 de hoje, na Arena Castelão, ao receber o Athletico Paranaense.

Há, entre outras, uma diferença mais imediata entre as duas equipes. O Athletico estreou com vitória de 4 a 1, na Arena da Baixada, contra o Vasco, ao passo que o Leão foi goleado por 4 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque.

Quando viu sua equipe perder para o Palmeiras, o técnico Rogério Ceni reconheceu que havia uma distância grande de um clube para outro e disse esperar que já acontecessem confrontos mais parelhos. "Que pelo menos não seja tão desleal a diferença que existe", disse Rogério, em um dos trechos da sua coletiva.

Confiança

Desde que chegou à capital cearense, numa longa viagem que teve atraso de voo e muito desgaste, Rogério Ceni manifestou uma preocupação: que a derrota na estreia possa mexer com o emocional dos jogadores, tirando-lhes a confiança para embates mais equilibrados na competição.

"Temos que estancar essa derrota, que apesar de ser contra o Palmeiras, foi significativa, e não deixar que esses jogadores percam o foco de 11 jogos invictos e seis sem tomar gols. Que a gente possa, quando encontrar jogos mais semelhantes, mais parecidos, possamos desenvolver um melhor futebol", almejou o técnico do Tricolor.

Elogio

O treinador do Leão ouviu elogio do técnico Luiz Felipe Scolari de que "o Fortaleza é um time bem organizado e que vai tirar pontos de muitas equipes dentro de casa".

Rogério espera que esse prognóstico aconteça diante do Athletico e admite o trunfo da torcida, que presenciará o primeiro jogo do Leão, em casa, na Série A do Brasileiro.

"Sem dúvida nenhuma de que jogar dentro do Castelão é importante para a gente. E contra aquelas equipes que nós possamos ser mais parelhos, mais iguais, nós vamos ter êxito, mas, diante dos times mais diferentes do futebol brasileiro, mesmo em casa, nós vamos acabar sofrendo", disse Rogério.

Mesmo tendo sido goleado no jogo de estreia, Rogério Ceni entende que a derrota não foi motivada pelo esquema em si, mas pela diferença existente entre as duas equipes.

Mesma equipe

Assim sendo, o comandante do Leão deve lançar a mesma equipe para enfrentar o Athletico, ou seja, com os quatro atacantes: Edinho, Júnior Santos, Osvaldo e Wellington Paulista. Isso porque, a necessidade de ganhar é muito grande.

A princípio, não deve haver mudança na meta. Marcelo Böeck deve seguir como o goleiro titular na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, ao passo que na Série A, o titular será Felipe Alves. Aos poucos, os dois deverão entrar em algum rodízio ao longo do ano.

Juninho

O Fortaleza apresentou, na tarde de ontem, mais um reforço para a temporada, o volante Juninho, que havia rescindido contrato com o Ceará. Como o clube de origem ainda não tinha dado a entrada na rescisão do jogador, o Leão só pode regularizá-lo com esse documento em mãos.

Athletico

O Furacão está atravessando um bom momento, já estando classificado na fase de grupos da Libertadores e é o atual campeão paranaense.

O técnico Tiago Nunes não contará com alguns titulares, como o argentino Lucho González, o lateral-direito Madson, o meia Bruno Nazário e o volante Camacho, que machucou a panturrilha. Entretanto, qualquer jogador escolhido manterá a qualidade dos que estão fora, na avaliação da comissão técnica.

Para a vaga de Camacho, as opções do técnico Tiago Nunes são Wellington, Léo Cittadini e Erick. O técnico não quis adiantar nada.

O Furacão terá dois jogos fora de casa, o Fortaleza, hoje e a Chapecoense, no domingo. Ano passado, o time venceu apenas dois fora de casa.

Campeonato Brasileiro - Série A

Castelão, em Fortaleza (CE)

1º de maio de 2019 - 21h30

Fortaleza

Felipe Alves

Tinga

Juan Quintero

Roger Carvalho

Carlinhos

Felipe

Paulo Roberto

Edinho

Júnior Santos

Wellington Paulista

Osvaldo

Técnico: Rogério Ceni

Athletico

Santos

Jonathan

Thiago Heleno

Léo Pereira

Renan Lodi

Wellington

Bruno Guimarães

Tomás Andrade

Nikão

Rony

Marco Ruben

Técnico: Tiago Nunes



Árbitro: Marcelo Lima Henrique (RJ. Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ).Transmissão:Rádio Verdes Mares, Tempo Real do Diário do Nordeste e TV Verdes Mares.