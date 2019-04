Tricolor aposta que Rogério fica

As próximas 24 ou 48 horas serão decisivas para que se saiba se o técnico Rogério Ceni vai trocar o Fortaleza pelo Atlético/MG. A proposta chegou ao comandante do Leão, oficialmente ontem (22). Entretanto, Rogério se isolou um pouco. Viajou para rever seu pai, Eurydes Ceni, de 80 anos, que está adoentado.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, voltou a comentar o assunto, com exclusividade, ao Sistema Verdes Mares. "Eu continuo achando que qualquer clube que queira contratar um treinador ou jogador que está empregado, deve entrar em contato primeiro com o empregador. Isso é uma premissa que a gente faz e acho que isso deve ser respeitado. Cada clube tem a sua conduta, a sua forma. Eu estou tranquilo, porque o Fortaleza tem feito tudo que cabe a fazer para o Rogério permanecer, cumprindo na íntegra tudo que foi combinado", disse Marcelo Paz.

O dirigente foi mais além, informando a situação contratual para segurar o técnico. "Ele tem um contrato com o clube. Para ele sair, esse contrato tem que ser desfeito. Quem quiser levar o Rogério tem que fazer duas coisas: pagar a multa e convencê-lo a sair. Eu sigo com o foco que o Rogério é o nosso treinador para a Série A".

Em Belo Horizonte, o jornal "O Estado de Minas" informou que o Atlético irá insistir na proposta. O clube deve aguardar uma resposta de Rogério Ceni, prevista para ocorrer, no máximo, até amanhã (24), quando está prevista a reapresentação dos jogadores do Fortaleza.

"Sou treinador do Fortaleza. Fomos campeões. Não posso te dizer uma coisa que não aconteceu. Fico feliz que um grande do futebol brasileiro tenha mostrado interesse no meu trabalho", disse Rogério Ceni, logo após conquistar o título de campeão cearense, horas antes de viajar.