Três times seguem na luta pelo título da 1ª fase do Cearense

A 1ª fase do Campeonato Cearense promete uma disputa acirrada nas últimas rodadas, que serão disputadas na próxima quarta-feira (22) e no próximo fim de semana. Na prática, três equipes seguem lutando pelo título e, consequentemente, vaga na Copa do Brasil de 2021. E seis têm duas rodadas para definir a classificação para a próxima etapa do Estadual. Assim como buscar a salvação do rebaixamento para a 2ª divisão cearense.

Luta pelo título

Guarany de Sobral, Barbalha e Ferroviário são os times que continuam com chances reais de terminar a 1ª fase em primeiro lugar.

O Cacique do Vale é o que tem a situação melhor dos três. Só depende dele para ficar com o título. Com 13 pontos, tem dois de diferença para o Barbalha (11) e cinco para o Ferroviário (8). Basta ganhar as duas partidas que lhe faltam. E se o time do Cariri tropeçar em uma das rodadas, quatro pontos resolvem a vida do Cacique do Vale. O Barbalha torce para que o Guarasol tropece nas duas rodadas que tem pela frente e tem, obrigatoriamente, que ganhar as duas partidas que lhe restam.

Já o Ferroviário tem a situação mais complicada. Isso porque se o time vencer os dois jogos que lhe faltam chega aos 13 pontos. Mas, para conquistar a vaga na Copa do Brasil, torce para que o Guarany perca os seus dois confrontos, e que o Barbalha não faça mais do que dois pontos nas 6ª e 7ª rodadas.

Contra o rebaixamento

Da mesma forma que o Ferroviário luta para ser o primeiro colocado, ainda está na lista dos que seguem com possibilidade de rebaixamento. Com oito pontos, ele ainda pode ser alcançado pelo Floresta, que é o 7º e o 1º do Z-2.

Além do Ferrão, Caucaia, Atlético/CE, Pacajus, Floresta e Horizonte lutam para não cair. Verdão da Vila e Galo do Tabuleiro são os que têm menos chances, com dois e um ponto, respectivamente.