Treino dinâmico tem atraído cada vez mais adeptos aos "Cross"

Na tentativa de fugir do treinamento monótono das academias e dos treinos convencionais, cada vez mais pessoas estão entrando na onda do crossfit. O treinamento de alta intensidade foi criado pelo americano Greg Glassman em meados de 1990 e reúne três tipos de modalidades: levantamento de peso olímpico, ginástica e atletismo.

Atualmente, a prática é um fenômeno mundial. Além de contar com patrocínio de marcas esportivas, o "CrossFit" é uma modalidade registrada nos Estados Unidos e nos outros 141 países que possuem "boxes". É um mercado multibilionário.

Houve um salto de 20 boxes em 2013 para cerca de 1.200, hoje. No mundo, são aproximadamente 15 mil academias oficialmente afiliadas à CrossFit Inc., que pagam, anualmente, em média, 3.000 dólares em royalties pelo uso da marca em seus nomes.

Além disso, alguns boxes e academias se apropriam do conceito e metodologias aplicados para desenvolver um treinamento denominado Cross training.

"O crossfit é uma marca. É como a NBA para o basquete. É a junção das três modalidades e o registro da marca. Cross training é o mesmo método, mas sem a afiliação à marca. Funcional, parte de outra mentalidade, hoje ele pensa em melhorar o funcionamento da pessoa", explica o educador físico Damilson do Nascimento. O profissional também destaca o crescimento do número de alunos e competidores. "Todo ano tem um 'boom', com muitos novos adeptos. Em Fortaleza já tem alguns há seis anos. A cada dia as competições estão ainda mais lotadas".

O treino de crossfit trabalha todas as capacidades físicas, entre elas, resistência cardiorrespiratória e muscular, força, flexibilidade, equilíbrio e precisão. É uma atividade que oferece uma série de benefícios, mas também pode desencadear lesões se não for executada corretamente, assim como em outros esportes de alto rendimento.

Emocional

"A atividade trabalha também o emocional, porque tem a coisa da superação, do algo a mais, e da competição. Também tem o benefício de ser uma modalidade multimodal, que pega do LPO, da ginástica e dos exercícios aeróbicos. Trabalha seu corpo nessas modalidades de força e potência", destacou Damilson, que também é instrutor da modalidade.

O impacto e receio de lesões distanciaram Patrícia Braga, de 46 anos, do Cross training à primeira vista. "Eu recriminava. Com o tempo, a gente vê que não é bem assim. Cheguei porque gosto de treino diferente, gosto da musculação, mas é entediante. O Crossfit é um desafio. Vejo muita diferença no corpo, mas a boa alimentação também é parte importante".

Um atleta de nível avançado queima em média 800 calorias em trinta minutos de aula. O treino colabora para o fortalecimento dos músculos, definição e favorece o aumento de massa magra.

Os movimentos base do crossfit envolvem as articulações e reproduzem funções primárias como agachar, correr, saltar, puxar e empurrar. Para a prática, é comum utilizar pesos, anilhas, barras olímpicas e entre outros.

O "boom" dos Cross chegou até outros esportes. A combinação de elementos do Cross training aplicados a um objetivo específico tem se tornado comum em treinamentos profissionais e em academias. Assim surgiu o CrosSurf.

Prancha

"Para vivenciar o surfe, você quer ficar logo em pé na prancha. Muita gente não tem essa habilidade, não tem o preparo físico, e isso é também a ideia do treinamento, reforçar esses conceitos. Serve tanto para iniciante quanto para o avançado. Tem gente que se identifica com o treino e acaba indo para o mar por consequência, porque é uma atividade agradável, dinâmica e fora da academia", compartilha Maurício Franklin, instrutor da Prosurfe.

O CrosSurfe é um programa de treinamento e condicionamento físico desenvolvido para melhorar as capacidades físicas de surfistas e iniciantes. Ele mescla componentes técnicos de movimento do surf aos exercícios do Cross Training.

"No treino, buscamos reforçar o equilíbrio, a modalidade e tudo isso vai influenciar no aprendizado mais rápido. Para quem é profissional, a prática colabora para lapidar os movimentos", diz Maurício.

Os treinamentos procuram potencializar as capacidades físicas do praticante, melhorar a resistência respiratória e cardiovascular, a resistência muscular, a flexibilidade, força, equilíbrio, tomada de decisões e preparar a pessoa para o que deve encontrar na água. E os benefícios vão além do estético, Kedma Matos compartilhou a experiência.

"Quando começa a surfar sozinho, você tem algumas dificuldades de percurso. Fui buscar algo que me ajudasse. O CrosSurf foi um complemento. Aqui sentimos um pouco mais os benefícios, porque os treinos e o ritmo são mais intensos. É libertador. Até a minha psicóloga me recomendava. Você se sente melhor consigo. A sensação de felicidade é bastante real".

Futebol

Os apaixonados pelo futebol também encontraram um jeito de conciliar a atividade física com o amor pela bola: é o Crossfut. Criada por Guilherme Batista, Gustavo Prado e pelo professor Eduardo Vela, a prática consiste de uma mistura de atletismo, ginástica olímpica e levantamento de peso com movimentos específicos para o futebol.

Em Fortaleza, Vela adaptou a prática e criou seu próprio método. Para a realização da atividade, o instrutor de "Cross Foot" utiliza fundamentos próximos ao treinamento de futebol, com cones, escadinha de velocidade, e aposta na condução da bola.

"Tive minha vida inteira dentro do campo de futebol, na quadra de futsal. Treinei com muitos profissionais de qualidade que passavam esse físico com bola usando acessórios. Sempre forçando a trabalhar com o peso do corpo. Usamos estímulos de estações, nunca deixamos o treino virar monótono e o aluno acha isso bem diferente", explica.

A prática trabalha a melhora na tomada de decisão, a velocidade de raciocínio, coordenação motora, agilidade e condicionamento físico. "O diferencial é mostrar que é possível realizar uma atividade lúdica com o uso da bola. É uma atividade que atrai todo tipo de público. O importante é respeitar o ritmo e o objetivo de cada um", completa.

Wendel Soares encontrou na modalidade uma saída para melhorar o estilo de vida e se divertir. "Estava perdido antes. Ia correr, mas como estava no sobrepeso sentia muitas dores. Tudo era muito cansativo, mas eu sabia que precisava me movimentar. Conheci o Crossfoot na praia, comecei a praticar e os resultados a vir. Tive muitos ganhos. Eu sempre joguei bola e aqui tenho a oportunidade do toque de bola, é como se tivesse treinando em um clube de futebol. Gosto muito".-