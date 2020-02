Tragédia no Fla completa 1 ano sem denúncias e com acordos pendentes

Há um ano, no dia 8 de fevereiro de 2019, um incêndio no centro de treinamento das categorias de base do Flamengo matou 10 adolescentes com idades de 14 a 16 anos. Outros três ficaram feridos. Entre eles, dois cearenses: Francisco Dyogo e Cauan Emanuel.

A tragédia completa 12 meses, hoje, sem que o Ministério Público tenha denunciado possíveis responsáveis por ela. Além disso, a maioria das negociações entre clube e famílias por indenizações está pendente.

Confira perguntas e respostas sobre as consequências do episódio, além das principais dúvidas ainda em aberto.

Como ocorreu a tragédia?

Na madrugada de 8 de fevereiro de 2019, houve um incêndio nos alojamentos das categorias de base do Flamengo, no Centro de Treinamento George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Dias depois, os bombeiros afirmaram que o fogo começou em um ar-condicionado instalado em um dos contêineres adaptados como quarto para os garotos.

O Flamengo tinha autorização para montar o alojamento no local?

Não. O clube já havia sido multado 31 vezes pela Prefeitura do Rio, e o alvará de funcionamento do espaço era para um estacionamento. Atualmente, o local está regularizado. O clube recebeu o alvará definitivo da Prefeitura do Rio no fim de maio do ano passado.

Alguém foi responsabilizado judicialmente?

Até agora, não. Um inquérito realizado pela Polícia Civil indiciou o ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello, três funcionários do clube, outros três da NHJ, empresa responsável pela fabricação dos contêineres, e um técnico em refrigeração. Por duas vezes, o MP devolveu o inquérito à Polícia para esclarecimentos e busca por mais provas. A última vez que isso ocorreu foi em dezembro de 2019.

Como estão os sobreviventes?

Dos 14 garotos que estavam no alojamento naquela noite e que sobreviveram ao incêndio, nove continuavam no Flamengo até o fim de 2019, quando os outros cinco (Felipe Cardoso, João Vitor Gasparin Torrezan, Naydjel Callebe Boroski Struhschein, Wendel Alves Gonçalves e Caike Duarte Pereira da Silva) foram dispensados do clube.

Que tipo de assistência o Flamengo presta às famílias?

A Justiça determinou em dezembro que o clube pague R$ 10 mil de indenização por mês a cada uma das 10 famílias de vítimas. O Flamengo considera o valor excessivo e entrou com recurso para anular a decisão, mas tem depositado a quantia. Antes disso, pagava R$ 5 mil mensais, o que considerava um gesto de boa vontade. O clube afirma ter oferecido também apoio psicológico às famílias.

Foram fechados acordos de indenização?

Até o momento, o Flamengo fechou acordo com três famílias (as de Athila Paixão, Gedson Santos e Vitor Isaías) e com José Lopes Viana, pai de Rykelmo de Souza Viana. Os valores de indenização estão sob sigilo, e há previsão no contrato de multa de até R$ 500 mil em caso de quebra de confidencialidade.

Quantas entraram na Justiça?

A única ação até o momento é a de Rosana Viana, mãe de Rykelmo, que pede a anulação do acordo feito pelo pai, além de R$ 6,9 milhões entre indenização e pensão. Mas os advogados das famílias de duas vítimas (Jorge Eduardo e Christian Esmério) afirmam estar com os processos prontos para serem protocolados nos próximos dias.