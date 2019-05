Torcidas de Fortaleza e São Paulo farão homenagem a Rogério Ceni

Pela primeira vez, as torcidas de Fortaleza e do São Paulo vão se unir no mesmo local para prestarem uma homenagem ao técnico Rogério Ceni, louvado no Leão do Pici e ídolo há vários anos do tricolor paulista.

A amizade entre as duas torcidas vai facilitar a ação e, por isso, no jogo do próximo domingo (12), às 19 horas, na Arena Castelão, entre Fortaleza e São Paulo, virá mais um mosaico da galera leonina. E dessa feita o foco será o técnico Rogério Ceni.

A iniciativa visa prestar uma homenagem a Rogério Ceni, que atuou por mais de 24 anos no São Paulo e encontrou as portas abertas no Fortaleza para mostrar o seu talento como técnico de futebol. No Leão do Pici, sagrou-se campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2018, subindo o clube para a Série A e ganhou o Campeonato Cearense. Como é um dos grandes ídolos da torcida do São Paulo, resolveu-se unir os dois clubes para render-lhe a cortesia.

Tudo foi confiado ao homem que vem ganhando cada vez mais experiência no assunto, junto com seus colaboradores: João Paulo de Souza Lima, o Paulinho do Mosaico.

Paulinho trabalha com mais de 100 colaboradores e voluntários. Ele é membro da Torcida Uniformizada do Fortaleza, mas o grupo favorece à pluralidade da participação de outras torcidas uniformizadas.

Será um mosaico duplo no Setor Sul, superior e inferior. Paulinho explicou um pouco como será esse mosaico, embora sem revelar o principal da festa: "A torcida do Fortaleza tem uma certa aliança com a do São Paulo e como ele é ídolo das duas torcidas, fica mais fácil fazer e com a colaboração deles também", explicou Paulinho.

"Foi uma ideia do próprio Fortaleza, mas que nós resolvemos encampar. A torcida do São Paulo vai trazer o bandeirão deles e vamos unir ao que planejamos para fazer essa homenagem ao Ceni, por tudo que ele tem feito pelo nosso clube", disse Paulinho.

Setorização

De acordo com o diretor de operação de jogo do Fortaleza, Tahin Fontenele, haverá a setorização das torcidas e a do São Paulo, apesar de amiga, ficará no setor superior Norte. "Somos obrigados a manter a divisão, porque pode se infiltrar outra torcida e complicar o esquema de segurança", disse Tahin Fontenele.

A reunião de providências para o jogo Fortaleza x São Paulo será hoje à tarde, na Federação Cearense de Futebol (FCF), mas já se sabe que o ingresso do torcedor do São Paulo custará R$ 100 com meia a R$ 50. A carga inicial de ingressos será de 46.500 entradas. Continuará havendo também a Fan Fest, na Esplanada da Arena Castelão.