Torcida faz fila em bares por cerveja

Com o retorno da venda de bebidas alcoólicas nos estádios cearenses no jogo de ontem, entre Fortaleza e Athlético/PR, na Arena Castelão, após lei sancionada pelo governador do Estado, Camilo Santana, o torcedor do Fortaleza lotou os bares para comprar cerveja. O movimento foi grande, com filas sendo formadas, mas o torcedor não se importou, querendo aproveitar a novidade.

Em alguns bares do estádio, faltou cerveja. "As filas estavam grandes e a cerveja quente. Mas é questão de alinha e organizar que vai dar tudo certo", destacou a microempresária Tatiana Araújo. O chefe de manutenção, David Ewerton, de 28 anos, destacou a liberação das vendas, mas ressaltou que não foi ao estádio dirigindo, deixando a cargo do irmão.

"O lado negativo é beber e dirigir após o jogo. Mas eu tive consciência e meu irmão que voltará dirigindo", destacou.

