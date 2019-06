Tom Barros: Virtudes e defeitos que se misturam

O goleiro do Fortaleza, Felipe Alves, fez na Arena da Baixada uma das mais bonitas defesas do ano. Linda. Espetacular. O reflexo de um Gordon Banks, a agilidade de um Harry Carey e a elegância de um Gilmar. Ele tem qualidade excepcional. Ótimo. Elogios por cima de elogios. Mas agora vem o defeito. Aliás, defeito que para o técnico Fernando Diniz é virtude: sair jogando com os pés. Defeito que para o técnico do Vasco da Gama, Vanderley Luxemburgo, é defeito mesmo. Nesta parte estou com Luxemburgo. Goleiro é para pegar a bola e não para colocar em risco a sua meta através de saídas precipitadas em nome de um modismo besta. A rigor, esse modismo já tem feito dezenas de vítimas. Se fez a defesa espetacular já referida, Felipe fez também lambanças nos momentos em que quis sair jogando com os pés. Pelo menos em três momentos ele colocou em risco o Fortaleza na Arena da Baixada. Não sei até quando ele continuará assumindo riscos perfeitamente evitáveis. No dia em que, por imprudência, tomar um gol, certamente fará uma revisão de conceitos. Entendo que já poderia fazer logo essa revisão. Assim evitará possível e terrível mancada.

Foco

O Fortaleza a partir de agora tem foco único. Amanhã enfrenta o Grêmio no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Precisa recuperar Osvaldo. O desgaste tirou dele a melhor condição. Hoje Osvaldo segura um tempo só e assim mesmo com alguma dificuldade. Aliás, o próprio grupo terá condições de retomar a melhor forma, máxime com a paralisação durante a Copa América.

Expectativa

Nas recentes imagens feitas em Porangabuçu, Juninho Quixadá foi visto bem animado, já na fase de transição. Abriu-se então nova esperança de um breve retorno. Aliás, esperança de recuperação plena de Felipe Baxola e Wescley. A paralisação durante a Copa América trará essa oportunidade. Não quero crer que chegará o segundo semestre sem que o Ceará possa utilizar esses atletas fundamentais.

Produção

Pelos lados o Ceará está muito bem com Samuel Xavier, mas João Lucas tem futebol para render muito mais. Nem por isso acho correto a torcida pegar-lhe pelo pé. É injusto. É desumano. É cruel.

A Série C vai caminhando para a metade do turno classificatório. O Ferroviário tem a melhor campanha dos 20 clubes. Os mais próximos dele na contagem geral são Juventude e Remo, do Grupo B. Ferrão só volta a campo na segunda, 10, às 20h no Castelão. Enfrentará o Treze de Campina Grande. Depois, dia 15, recebe o Imperatriz no PV. Edson Cariús em elevado astral.

Domingo, dia 9 d ejunho, às 9h, jogo de futebol entre o B-25, time da Base Aérea de Fortaleza, e o Cassazum, time da Base Aérea de Belém do Pará. Local: Clube B-25 na Av. Borges de Melo. Depois será servido um almoço. Não gostei nem um pouco do tal gramado sintético da Arena da Baixada. Bom mesmo é o gramado natural (um dia quiseram mudar) como o do PV, na Gentilândia.