Tom Barros: Vantagem do empate e a vocação ofensiva

Falta pouco, Leão. Um pontinho só. Quase nada. Basta concentração maior, como exigem as grandes decisões. A vantagem do empate, apesar de não representar margem muito segura, tem importância essencial com reflexos na parte tática. O time que precisa da vitória, o Botafogo, tem de trabalhar em cima. Assim, por mais zelo que tenha, acaba abrindo espaços aos contra-ataques. Exatamente nesta parte, o poder de fogo do Fortaleza é mortal. Lamentável que Edinho, contundido, esteja fora. Seria para ele, veloz como é, sopa no mel. Mas tem Marcinho, tem Osvaldo, tem Romarinho. Enfim, velocistas que costumo chamar de "Usain Boltinhos" do Pici. Na primeira partida, no Castelão, o Botafogo jogou atrás, com a nítida intenção de buscar a bola do jogo ou, como se diz na linguagem esportiva, jogar por uma bola. Esta aconteceu nos pés de Dico, que desperdiçou grande oportunidade. Hoje, no Almeidão, o Belo não poderá repetir o modelo tático adotado aqui. As situações se inverteram. Mas o Fortaleza, por convicção de seu treinador, não é de jogar por uma bola. O Fortaleza tem vocação ofensiva. E hoje, quero crer, não será diferente.

Tríplice coroa

Se logo mais o Fortaleza consagrar-se campeão do Nordeste, dará sequência a uma sucessão de títulos que há muito não se via no futebol cearense. Uma espécie de tríplice coroa: campeão brasileiro da Série B, campeão cearense e campeão do Nordeste. Rogério Ceni então conseguirá o que nenhum outro treinador na história do Fortaleza conseguiu.

Superlotação

A vitória do Ceará no Ressacada garantiu casa cheia domingo, 16 horas, no Castelão para Ceará x Santos. O time treinado pelo polêmico Jorge Sampaoli está em quinto lugar e luta para chegar ao G-4. Fazem parte do Santos o goleiro Everson e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan (ambos ex-Ceará), e o meia Jean Mota (ex-Fortaleza). Uma das surpresas foi o time ser goleado pelo Palmeiras (4 x 0).

Respeito

O time santista é um dos melhores do Brasil. Deve ser encarado com muito respeito. Nem de longe, pode o Ceará atuar pelo menos um tempo tão ruim como a primeira fase do jogo no Ressacada. Ali, o Ceará escapou de sofrer uma goleada no primeiro tempo. Deu o troco e a virada na fase final. Aí, sim.

Thiago Galhardo está demais. Ele, de repente, fez do Ceará o espaço para seu reinado. Aqui chegou e logo se estabeleceu como se conhecesse todo o grupo. Ficou tão à vontade que, desde a estreia, assumiu uma liderança velada, como natural condutor dos demais. Daí os gols e as convincentes atuações.

Só o tempo dirá quem está com razão, se os que, como eu, não aprovaram a medida da liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios, ou os que pela liberação da venda pugnaram. Pelo que vi no PV há algum tempo, perto de minha casa, entendo que a liberação foi uma loucura. Agora é aguardar para ver.