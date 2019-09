Tom Barros: Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar

Pode cair, sim. A ciência já provou que isso é possível, embora polêmico ainda seja o assunto. Já no futebol acontecem coisas que nem a ciência explica. O mesmo raio, chamado Leandro Carvalho, conseguiu cair em dois lugares separados por 433 quilômetros, um ano e oito dias depois de ter derrubado o Flamengo em pleno Maracanã, diante de 61.277 incrédulos flamenguistas. Incrédulos agora ficaram os 43.449 corintianos que lotavam o Itaquerão. Eles já comemoravam a vitória, quando um raio fulminou o goleiro Cássio e derrubou a esperança de um estádio inteiro. Leandro Carvalho, o raio que assombra porque imprevisível. Um raio que parte de longe e de ângulos diversos, mas com a mesma potência e precisão. Esses gols fantásticos ornamentam carreira de Leandro e o tornam único. Os dois maiores times do Brasil foram fulminados por ele na casa do adversário, já nos acréscimos. Em momentos assim, Leandro parece tomado por algo transcendental que o ilumina. Daqui para frente, nos minutos finais, goleiro nenhum ficará desatento quando Leandro estiver em campo. Eles agora sabem que o mesmo raio poderá cair em vários lugares ao mesmo tempo.

Voltas da vida

Leandro experimentava uma fase delicada. Vinha sendo cobrado justamente por apresentações abaixo do que pode produzir. Afobado, pecava pela precipitação. E mais: pela sequência de reclamações indevidas. Agora, com o golaço que marcou, pode acalmar o coração e reencontrar o futebol eficiente que possui. É a hora, Leandro.

Sem assombro

O próximo adversário do Fortaleza, o Bahia, está a dois pontos do G-4. Bateu no Vasco (0 x 2) dentro de São Januário. Empatou na Fonte Nova com Goiás (1 x 1) e Palmeiras (2 x 2) e goleou o poderoso Flamengo titular (3 x 0). Mas, mesmo assim, o Fortaleza deve sem assombros encarar o Bahia. A derrota para o Fluminense aqui foi acidente de trabalho.

Atuação

O Fortaleza deve encarar sem assombros o Bahia porque o time jogou bem contra o Fluminense. Foi melhor e merecia ter vencido a partida. A rigor, esbarrou num dia especial do goleiro Muriel, que estava intransponível, como que protegido por um manto invisível. Se o Leão tivesse jogado mal, seria motivo de preocupação, mas não foi isso que aconteceu.

Ceará e Fortaleza garantiram presença na faixa intermediária ao término da primeira fase da Série A. Ainda se forem derrotados na última rodada (19ª), não cairão para a zona de rebaixamento. Isso dá esperança para o returno. Quando o time fica na zona de rebaixamento, o moral também desaba.

O técnico Rogério Ceni começa a experimentar pressões, após tomar duas goleadas dos gaúchos em quatro dias: 3 a 0 do Inter no Estádio Beira-Rio e 4 x 1 do Grêmio no Independência, em Belo Horizonte. Houve protesto de Tiago Neves, já mostrando que a relação com o grupo pode ficar mais comprometida.