Tom Barros: Tríplice Conquista de um time insaciável

Só dá Leão. Uma sequência interminável de conquistas, iniciada no ano do Centenário e continuada agora em 2019. O título de campeão da Copa do Nordeste, ontem consolidado em João Pessoa, foi apenas o corolário de um planejamento perfeito. O Fortaleza precisava apenas de um empate, mas fez mais. A vocação ofensiva de Ceni o levou a uma vitória consagradora. O gol de Wellington Paulista, logo aos três minutos, antecipou emoções. E o Leão controlou o jogo até o fim. No Nordeste, o Fortaleza no topo. No Estado, o Fortaleza no topo. No Brasil Série B, Fortaleza no topo. Em momentos assim não se comenta o jogo: vive-se o título. A torcida tricolor em estado de graça. Apoteose tríplice. Mas deixem-me escrever num resumo o que foi a partida. Um Fortaleza absoluto. Entrou com a altivez de quem sabia ser superior, sem usar da soberba. Manteve o respeito pelo adversário, mas cuidou de se impor pela força de sua melhor qualificação. Assim, desde o primeiro tempo, Felipe, Romarinho, Osvaldo, Júnior Santos, Wellington Paulista e companhia tomaram conta do espetáculo. Resultado final: mais um título para o Pici.

Algumas Coincidências

O Ceará foi fundado no dia 2 de junho de 1914. Fará 105 anos. O Santos foi fundado no dia 14 de abril de 1912. Fez 107 anos. Ambos têm uniforme preto e branco. O Ceará fica na Avenida João Pessoa. O Santos, na época da Fundação, situava-se na rua que passou a ser chamada de João Pessoa.

Mudanças

O primeiro uniforme do Ceará tinha camisas lilases e calções brancos. Exatamente um ano depois, os dirigentes resolveram mudar para preto e branco. O primeiro uniforme do Santos era azul e branco, com fios dourados entre as cores. Exatamente um ano depois, os dirigentes resolveram mudar para preto e branco.

Com Pelé

Em Fortaleza, Ceará e Santos já fizeram belos espetáculos, máxime na era Pelé. Aqui, com o "Rei" em campo, o Ceará ganhou os dois jogos realizados no PV pelo Campeonato Brasileiro (Série A). No dia 3 de abril de 1972, um domingo, vitória do Ceará (2 x 1). E no dia 23 de setembro de 1973, também um domingo, o Ceará ganhou (2 x 0). Que assim seja domingo próximo no Castelão.

O goleiro do Ceará, Diogo Silva, tem entrado bem nos jogos em que é chamado a intervir. Agora mesmo, com a contusão de Richard, ele ganhou a condição de titular no jogo da virada sobre o Avaí. Sereno, seguro, ele fez notáveis defesas, máxime no primeiro tempo, quando o Ceará sofreu terrível e permanente pressão.

O Var no brasil está virando piada. Prova isso é a decisão do STJD, que anulou temporariamente a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, em virtude da lambança provocada após verificação do Var. O árbitro já havia reiniciado a partida, quando resolveu tomar nova decisão baseada no Var. Fato assim a Fifa não permite.