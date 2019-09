Tom Barros: Quando os olheiros falham e discriminam

Edson Cariús no CRB, onde Marcelo Chamusca dá as cartas. Alagoas no caminho desse artilheiro cearense que voltará em janeiro, mas para o Fortaleza. Ouvi declarações variadas sobre Cariús. Todas referências elogiosas. Isso é bom. Marcelo Segurado, gerente de futebol do Ceará, elogiou Cariús. O técnico Zé Ricardo, mesmo antes de o atleta confirmar sua ida para o Fortaleza, também já elogiara as qualidades desse atacante. Os números também comprovam a eficiência de José Edson Barros da Silva. Pronto. Agora é torcer para tudo dar certo na vida do atleta que só tardiamente teve seus méritos reconhecidos, apesar de desde 2012, no Iguatu, já mostrar talento especial para a feitura de gols. Edson deixou sua marca de artilheiro por onde passou: Iguatu, Barbalha, Quixadá, Coruripe, Sousa, Alto Santo, Uniclinic, Floresta e finalmente um time grande, o Ferroviário. Por que tanto tempo para a descoberta de Cariús? Porque ele estava no interior cearense. Daí a falha imperdoável dos olheiros que não viam Cariús sob suas barbas, mas viam atacantes que trouxeram de fora e que aqui nada resolveram. "Um profeta só não é valorizado em sua própria terra".

Ídolo

A propósito de Cariús, será ele o maior ídolo coral de todos os tempos? Cariús teve mesmo papel fundamental no título de campeão brasileiro da Série D conquistado pelo Ferroviário. Sim, mas outros nomes marcaram também a história do clube. Cariús fica ao lado de Pacoti, Aldo, Zé de Melo, Nozinho, Manoelzinho, Coca-Cola, que seguem muito amados.

Diferença

Aqui, no comando do Fortaleza, Rogério Ceni era intocável. Sua palavra era palavra de rei. No Cruzeiro teve de ouvir críticas de Thiago Neves que acusou Ceni de errar nas mudanças. Quero ver agora os desdobramentos que virão, ou seja, se Ceni terá a humildade de aceitar que errou ou se partirá para vindita contra Neves.

Contusão

Lamentável a contusão de Luís Otávio. Quando tudo estava certo para a volta dele já diante do Corinthians, uma intercorrência o deixará fora por mais algum tempo. Situação semelhante à de Juninho Quixadá, que teve sua volta anunciada várias vezes, mas reações inesperadas acabaram atrapalhando. Que coisa!

A velocidade faz parte da forma de jogar do Fortaleza, já pelos rápidos jogadores Romarinho, Felipe Pires, Osvaldo, Edinho e André Luís que costumo chamar de "Usain Boltinhos" do Leão. Mas é preciso saber dosar a velocidade para aplicá-la no momento certo. Uma coisa é planejamento para usar a velocidade como arma letal em contra-ataques; outra é correria desenfreada.

O atacante Leandro Carvalho tem valor, mas não atravessa boa fase. Se fizesse uma reflexão, poderia render melhor. Ele é voluntarioso, tem força física e chute potente, ajuda na marcação, enfim, é muito útil na participação coletiva. O problema é a constante irritação que o leva a precipitações, ora em jogadas estabanadas, ora em reclamações descabidas. Calma!