Tom Barros: Perigo velado que vem da zona maldita

O Fluminense perdeu para o lanterna Avaí em pleno Maracanã. O Fluminense está na zona de rebaixamento (18º). O Fluminense está em crise. O Fluminense isso, aquilo e aquilo outro. Não interessa. É o Fluminense. E o Fortaleza deve ter todo cuidado para não ser surpreendido no Castelão. Quem viu a vitória do Avaí sobre o Fluminense sabe que foi injusta. O Fluminense foi melhor. Bombardeou. Desperdiçou inúmeras chances. Então caberá ao Fortaleza não se deixar levar pelas aparências. O Fluminense poderá dar muito trabalho ao Fortaleza. Fica a advertência no ar. Errará quem analisar a situação do Fluminense apenas pelos continuados insucessos. Um dia ele volta a vencer. Só não queremos que seja aqui. O Fortaleza está melhor que o Fluminense em todos os sentidos. Mas deve se cuidar contra as tradicionais surpresas que os times da zona de rebaixamentos costumam aprontar. O próprio Fluminense foi vítima de situação assim, pois tinha como certos os três pontos diante de um Avaí lanterna e que até então não havia conquistado uma vitória sequer. Conquistou. E exatamente em cima do Fluminense no Maracanã.

Rotatividade

No futebol brasileiro não há técnico que se segure sem resultados. E, nesta parte, vai de Zé a Cazuza. Vejam o caso de Luís Felipe Scolari, o Felipão. Desabou como um edifício em ruínas. Não houve título de campeão do mundo que desse a ele suporte para continuar no Palmeiras.

Alerta

O que aconteceu com Felipão poderá acontecer com todos os outros treinadores em situação de risco. Aqui mesmo, caso não haja satisfatório resultado alvinegro diante do Corinthians, o próprio Enderson Moreira já saberá que estará a perigo. É assim que acontece. É de praxe. Não deveria ser assim, mas é.

Transição serena

Imaginei muito perigosa a travessia que o Fortaleza teria de cumprir entre a saída do mito Rogério Ceni e a chegada do novo treinador Zé Ricardo. Mas os resultados ajudaram o Zé. A reação diante do Santos foi excelente para dar ao Zé Ricardo o crédito de que precisava para se livrar da sombra deixada por Ceni, embora se saiba que por bom tempo ainda a lembrança de Ceni trafegará pelas bandas do Pici.

O valor dos artilheiros supera até mesmo possíveis jejuns. É a situação do atacante Edson Cariús. Embora o Ferroviário tenha naufragado na Série C, Cariús saiu valorizado, mesmo tendo passado bom tempo sem assinalar gols. No futebol brasileiro conta-se nos dedos o total de goleadores disponíveis.

Não é fácil sofrer o primeiro não, principalmente quando alguém durante a vida toda sempre deu ordens e sempre ouviu sim. É o caso de Neymar. Pouco a pouco ele vai percebendo que o menino cheio de vontades e de mimos já não mais consegue impor aquilo que deseja. Não é possível que não faça correção de rumo...