Tom Barros: Os enganosos caminhos do futebol

Quando a Copa América começou, as primeiras imagens e resultados mostraram um Uruguai com pinta de finalista, máxime pelo desempenho de Luis Suárez e Cavani. Além deles, Godín, Cáceres, Arrascaeta. Mas o Uruguai sobrou na curva dos pênaltis peruanos nas quartas de final. A Colômbia também encantou nos primeiros momentos. Animou com Barrios, Cuadrado, James Rodríguez, Zapata e Roger Martínez. Mas também sobrou na curva dos pênaltis chilenos nas quartas de final. A Argentina, quando derrotada pela Colômbia na estreia e ficando no empate com o Paraguai no segundo jogo, deu a impressão de que nem passaria da fase de grupos. Passou. O Catar deu vez ao time de Messi. O Brasil, porque em casa, mesmo não brilhando nos primeiros jogos, sempre deu sinais de que chegaria à grande decisão. Chegou. Cresceu com a ascensão de um simples rapaz latino-americano, que nasceu em Maracanaú. Cresceu com o reencontro de Gabriel Jesus e seu melhor futebol. Os enganosos caminhos do futebol são assim: nem sempre chegam à grande decisão os que parecem a princípio predestinados a tal fim.

Participação

Deixem o Messi em paz. Não ganhar títulos pela Seleção faz parte da história de muitos craques. Isso não diminui o talento desse atleta perante a história do futebol mundial. Os títulos que ganhou pelo Barcelona e a eleição como melhor do mundo em cinco ocasiões o consagram. O jornal Olé, da Argentina, elogiou sobremaneira a participação de Messi na Copa América.

Substituição

Até que ponto a saída de Everton Cebolinha no intervalo do jogo com a Argentina pôde influenciar negativamente, gerando incertezas no atleta? Creio que não haverá problema se predominar o diálogo franco com o "sacerdote" Tite. Se Cebolinha se sentir apenado porque não fizera bom primeiro tempo, isso pegará mal.

Falta pouco

Ainda bem que, já no sábado, 13 de julho, teremos a retomada da Série A nacional. A Copa América tem seus encantos, mas também algumas coisas esquisitas como a presença do Catar e do Japão. Além disso, não vi nenhum motivo para a paralisação das Série A e B. Coisa sem sentido.

Gabriel Jesus da volta por cima, após desempenho ruim na Copa da Rússia onde não marcou sequer um gol. Na atual Copa América, perdera pênalti contra o Peru. Pior em campo contra o Paraguai, redimiu-se ao bater o pênalti e marcar o gol da classificação do Brasil. Aí, contra a Argentina, gol e show de bola. Beleza.

O VAR mais uma vez sob críticas fortes. Desta feita por parte dos argentinos que reclamaram a não marcação de dois pênaltis contra o Brasil. Na manchete do "Olé", de Buenos Aires, a seguinte chamada: "Una Varbaridad". Em seguida a explicação: "El VAR brilló por su ausencia y no nos dieron dos penales".