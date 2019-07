Tom Barros: Os efeitos da eliminação do Palmeiras

Após o Internacional fazer a festa pela sua permanência na Copa do Brasil, logo veio a indagação do torcedor do Ceará: o Palmeiras, agora eliminado, utilizará aqui o time principal ou o time reserva? Ora, o certo é preparar o Alvinegro para enfrentar a formação titular do Palmeiras. Aí, se eles vierem com os reservas, melhor para o Vozão. Se vierem com o time principal, o Ceará estará pronto para o desafio. Está provado que o Palmeiras há conseguido manter o padrão, mesmo quando repousam os titulares. Então nada de imaginar facilidade, independentemente da formação a ser escalada por Luís Felipe Scolari. Quanto ao Ceará, entendo conveniente adotar modelo inicial mais fechado, para ir gradualmente liberando. Assim, na medida em que for examinando a proposta palmeirense, pode o Vozão assumir postura mais ousada. Havia muita expectativa sobre como viria o Ceará após a paralisação decorrente da Copa América. O resultado no Maracanã diante do Fluminense foi bom, mas a produção no 2º tempo ficou abaixo do esperado. O Alvinegro recuou demais. Aceitou demais. Amanhã, em casa, no Castelão, inadmissível será recuo tão acentuado.

Cenário

A eliminação do Atlético-MG pelo Cruzeiro na Copa do Brasil amplia a cobrança da torcida atleticana por vitória sobre o Fortaleza no Estádio Independência. Somem-se a isso as dificuldades enfrentadas pelo técnico Rogério Ceni em decorrência de contusões e dúvidas sobre a utilização de jogadores essenciais ao modelo por ele adotado.

Escalação

Rogério Ceni há demonstrado competência quando, em situações assim, é chamado a definir a equipe ideal, de acordo com os recursos humanos disponíveis. Gostei da formação que ele colocou em campo na vitória sobre o Avaí. Verdade que o adversário não era da primeira escalação, mas deu para ver um Leão bem definido.

Mais

Há jogadores que precisam e podem render mais no Fortaleza. O atacante Kieza está em débito. Ainda não apresentou aqui o eficiente futebol dos seus bons tempos de Bahia, quando enfrentou os times cearenses. Ainda bem que Wellington Paulista está em plena ascensão, mormente depois que reencontrou o caminho do gol.

A chegada de Lima

Abre nova esperança de melhora na produção ofensiva do Ceará. Lima, quando deixou o clube após sua primeira passagem, estava no auge da forma. Imaginei que nem passaria muito tempo no futebol brasileiro. Futebol ele tem. Resta saber o atual momento do jogador. É o que interessa.

Desculpas amarelas não reduzem a decepção dos torcedores do Palmeiras e do Flamengo, times que foram eliminados da Copa do Brasil. O papo do Felipão, técnico do Palmeiras, foi tão vazio quanto a sua desculpa após o Brasil perder para a Alemanha (1 x 7). Há momentos em que melhor mesmo seria silenciar.