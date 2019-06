Tom Barros: Os desafios cearenses após a Copa América

A Copa América tem seus encantos, mas as atenções aos clubes locais, quanto à preparação para a retomada após a atual paralisação, há despertado interesse da torcida. O Fortaleza cuida mais da recuperação física. O time estava em precárias condições por motivos óbvios, haja vista o desgaste que sofreu em virtude da avalanche de jogos em sequência. Além de aproveitar a atual folga no calendário, o Leão, quando voltar na décima rodada, terá em casa, no Castelão, o Avaí, atual lanterna da competição. Teoricamente um jogo para faturar três pontos sem problemas. Digo teoricamente porque, não raro, os times daqui se complicam quando enfrentam os da zona de rebaixamento. Quanto ao Ceará, terá uma sequência mais pesada. Recomeça no dia 15 de julho, uma segunda-feira, às 20 horas, no Maracanã, diante do Fluminense (16º). Em seguida recebe o líder, Palmeiras, no Castelão, um sábado, dia 20, às 19 horas. Em seguida vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional no Estádio Beira-Rio. Volta então para o clássico local com o Fortaleza, dia 3 de agosto, um sábado, às 19 horas, no Castelão. Só barra pesada no caminho do Vozão.

Interesse

Estou satisfeito com a reação da torcida cearense. Mesmo com a Copa América ocupando espaços importantes na mídia, observo as inquietações da galera, quanto a contratações por parte dos times locais. Por enquanto, só especulações. Não quero crer em nenhum contratação de grande repercussão no momento, pois os bons estão empregados. E quem tem bons jogadores não se mostra disposto a liberar, exceto em caso de pagamento da multa.

Oportunidade

O atacante Romário Rodrigues, agora mais maduro, consciente, pode ser muito útil ao Ceará. Tenho dito que o espaço está aberto em Porangabuçu. Depois de Magno Alves e Arthur Cabral, nenhum atleta que atuou na posição foi capaz de fazer esquecer os dois ídolos mais recentes.

Estilo

O técnico Rogério Ceni tem um comportamento muito sereno na hora das entrevistas após os jogos. Mesmo quando entende que seu time foi prejudicado, não parte para postura agressiva. Diz o que é preciso dizer, mas com elegância. Estilo de campeão mesmo.

O atacante andré luís marcou os dois gols da vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro (2 x 1). Recebeu elogios do técnico Ceni. Foi destaque na mídia. Depois a Série A foi paralisada em razão da Copa América. André, destaque no triunfo, virou esperança. Mais confiante, busca agora a afirmação o no retorno da Série A. Ganhou fôlego.

Crato, apesar dos esforços, não subiu para a primeira divisão cearense. Chegou pertinho, mas perdeu a vaga para o Caucaia. O futebol do Cariri tem há minguado nos últimos anos. Icasa e Guarani desceram. Crato não obteve a ascensão. Ainda bem Barbalha se manteve na Série A. É pouco diante do que foi.