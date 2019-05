Tom Barros: obstinada vocação ofensiva tricolor

A vocação do Fortaleza é atacar. Sua força está na busca incessante pelas vitórias. É o livre pensar do técnico Rogério Ceni que afirma e reafirma ter sempre o compromisso de entrar para ganhar. Esse o objetivo do tricolor no Castelão. Por esta vocação de Ceni o Fortaleza ganhou o Campeonato Brasileiro Série B 2018. Por esta vocação de Ceni o Fortaleza ganhou o Campeonato Cearense 2019. Por esta vocação de Ceni o Leão vai em busca do título de campeão do Nordeste 2019. O Botafogo, adversário tricolor, também se sagrou campeão paraibano 2019, ao ganhar duas vezes do Campinense. Tem a melhor campanha da Copa do Nordeste, daí o privilégio de jogar no Almeidão em João Pessoa a grande final. No confronto com o Fortaleza na fase classificatória do Nordestão, também no Almeidão, o Botafogo ganhou (1 x 0). Na Série C, o Botafogo é o quarto colocado no Grupo A, que é liderado pelo Ferroviário. Na rodada anterior, pela Série C nacional, o Botafogo ganhou (2 x 1) do ABC, dentro de Natal. Já se vê quão difícil será o jogo de hoje. A missão do Fortaleza é muito clara: ganhar com boa margem de gols para administrar a vantagem no jogo de volta.

Posições

Mesmo com as oscilações, o Ceará há conseguido permanecer numa faixa razoável na classificação da Série A. O Vozão é o 12º, na frente de Fluminense, Cruzeiro, Grêmio e Vasco da Gama. Esses quatro são times colocados inicialmente no rol dos que têm vaga garantida na Série A para o ano seguinte. Mas parece que as previsões não serão confirmadas, máxime com relação ao Vasco da Gama.

No caminho

Por falar em Vasco da Gama, domingo será ele o adversário do Fortaleza. Cabe uma advertência: o Leão deve encarar o Vasco como se o time carioca fosse o líder do certame e não lanterna como efetivamente é. Por mais paradoxal que pareça, os lanternas, não raro, pregam surpresas. Um alerta no Pici pega bem.

Nos acréscimos

O Avaí fez o gol de empate contra o Vasco em São Januário aos 49 minutos do segundo tempo. E o Avaí será o adversário do Ceará, que na vitória sobre o Grêmio livrou-se do complexo de tomar gols nos acréscimos. Um alerta ao time do Ceará: o Avaí, como o Vasco da Gama, também está atualmente na zona de rebaixamento.

Depois que Gustavo (Gustagol) e Arthur Cabral foram para o futebol paulista, as duas vagas de ídolos ficaram abertas à espera dos candidatos. Vamos chegando ao meio do ano e até agora nenhum jogador conseguiu assumir a condição antes ocupada pelos dois atacantes mencionados. E, pelo visto, vai demorar ainda

Tenho a convicção de que, se Edson Cariús estivesse no Fortaleza ou no Ceará, certamente já teria assumido também a condição de ídolo, tal como ídolo já é no Ferroviário. Os dirigentes corais enxergaram o que alvinegros e tricolores não viram: uma a solução caseira, oportuna e ideal para o time.