Tom Barros: O que os olhos não veem o VAR não sente

Ano 1994. Eu e meu saudoso amigo, comentarista Sérgio Pinheiro, estávamos no Estádio Olímpico de Porto Alegre. Decisão da Copa do Brasil. Instantes finais do jogo, Sérgio Alves é derrubado na área quando poderia assinalar o gol de empate que daria o título ao Ceará. O árbitro Oscar Roberto de Godói não teve coragem para marcar o pênalti. Como dar pênalti a favor do Ceará diante de um Olímpico superlotado de gremistas que já comemoravam o título? Godói jamais foi perdoado pela torcida do Ceará. Ontem, revi o lance de Sérgio Alves. Foi pênalti, sim. Os anos passaram. O ex-árbitro Godói formou-se em Jornalismo. Hoje é comentarista de arbitragens. Vendo São Paulo 1 x 0 Ceará, Godói disparou: "Uma vergonha! Isso mesmo, uma vergonha o pênalti a favor do Ceará não marcado pelo árbitro pernambucano Gilberto Castro. Não dá para interpretar de outra maneira que não falta a trombada do goleiro Tiago Volpi, do São Paulo, no atacante Felippe Cardoso. Pênalti e cartão vermelho para o goleiro. Mesmo que o Ceará não marcasse o gol na cobrança do pênalti, ficaria com a vantagem de um jogador a mais". Verdade pura o que agora Godói falou.

25 anos depois

Até hoje Oscar Roberto de Godói não admitiu seu erro em Porto Alegre. Erro grave porque poderia ter resultado no título de campeão da Copa do Brasil para o Ceará. A favor de Godói apenas o fato de na época não existir um "VAR" confiável. Com o VAR de hoje, porém, também não teria adiantado nada.

Contraste terrível

Poderia até entender que Godói quis, com a atual declaração, fazer uma média com a torcida do Ceará. Aliviar um pouco a ojeriza que a torcida do Vozão tem contra ele. Assim, Godói afirmou que o árbitro pernambucano Gilberto Castro deveria ter marcado pênalti e expulsado Volpi. Tudo bem. Mas, em Porto Alegrem Godói fez exatamente o contrário: não marcou o pênalti e ainda expulsou o atacante do Ceará, Sérgio Alves. Isso é não olhar para o próprio rabo...

Juntos

Vamos ver no que resultará a ação conjunta de Marcelo Paz e Robinson de Castro contra o VAR, no encontro com Leonardo Gaciba, atual chefe de arbitragem da CBF. Tudo bem, o protesto é válido, mas não creio que mudará nada. O VAR é a maior enganação da arbitragem nacional.

Observem como os fatos são parecidos. Geralmente o time prejudicado é o de menor porte, diante do time grande que está em casa, apoiado por um estádio superlotado. Aí o árbitro não vê pênalti nem qualquer outro ato que possa colocar em risco a vitória do dono da festa. Não admite estragar a festa. Prefere prejudicar o visitante.

Assim, domingo passado, o árbitro não quis reduzir a festa para Daniel Alves e Juanfran. Teria de haver vitória do São Paulo. Nada de diminuí-la com empate. Assim também há 25 anos no Olímpico Godói não quis estragar a festa do Grêmio que perderia o título de campeão da Copa do Brasil caso ele marcasse o pênalti e o Ceará convertesse...