Tom Barros: O melhor time da Série A nacional

Alguns torcedores me mandaram mensagens, afirmando que eu estava elogiando demais o Flamengo. Dizem que acima do Flamengo está o Grêmio. Bom, essas colocações foram feitas antes da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Refleti. E perguntei a mim mesmo: será que estou exagerando na dose, quando me refiro às belas atuações do rubro-negro? Depois do jogo em que o Flamengo ganhou do Palmeiras (3 x 0), minhas dúvidas cessaram. No momento, é o rubro-negro quem apresenta o futebol mais bonito de se ver, com variedade de repertório, velocidade, deslocamentos e finalizações certeiras. Jogadores habilidosos, de toques sutis, inteligentes. Verdade é que Arão, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol, Berrío e companhia experimentam fase excepcional. Não quero dizer com isso que o Grêmio não tenha também seus valores. Tem, sim. E pode mesmo despachar da Libertadores o Flamengo no confronto que terão nos dias 2 de outubro na Arena Grêmio e no dia 23 de outubro no Maracanã. Entretanto, agora, máxime nas duas últimas rodadas (3 a 0 no Ceará e 3 a 0 no Palmeiras), o Flamengo esteve superior a todos os demais.

Celeiro

Observem que o Flamengo também há revelado valores em casa. Casos de Vinicius Junior, que no ano passado foi para o Real Madrid, e Lucas Paquetá, que se transferiu para o Milan da Itália. Imaginem o Flamengo com esses dois jovens profissionais...

Basta

Por hoje basta de elogiar o Flamengo. Lembro que tenho preferências cruzmaltinas desde a infância, quando Bellini era o grande capitão do Vasco da Gama. Mas a isenção profissional não leva em conta preferências clubísticas. Há que se reconhecer o notável momento flamenguista.

Vitória

Quando um time, como o Ceará, perde três jogos seguidos, logo vem pressão forte sobre o grupo. Diante do Corinthians, sábado, 7 de setembro, às 11 horas da manhã, no Itaquerão, uma quarta derrota terá consequências imprevisíveis em Porangabuçu. Um empate em São Paulo dará fôlego para o jogo seguinte, transferindo todo tipo de cobrança. Urgente a necessidade de o técnico Enderson Moreira contar com os atletas que ficaram fora do jogo na Baixada.

Do jornalista paulo Vinícius Coelho, o PVC: "Para quem disse que o Maracanã tinha morrido, acho que ressuscitou. Está uma festa absurda, uma coisa alucinante". Ele disse isso ao ver um público acima de 62 mil torcedores no jogo Flamengo 3 x 0 Palmeiras. É conformação demais. No Maracanã antigo, jogo assim reunia mais de 100 mil.

Pelos números atuais o Fortaleza já passará para o returno com vaga garantida na faixa intermediária, mesmo que perca seus dois próximos jogos. O Ceará, se perder seus dois próximos jogos, poderá ser alcançado pela Chapecoense (1º da zona) no número de pontos e número de vitórias. Quanto ao saldo de gols é difícil, pois a diferença é de 12 gols.