Tom Barros: O futebol antes e depois do "VAR"

Amplia-se o debate em torno do VAR como instrumento adequado para evitar erros graves e injustiças no futebol. Foi saudado como solução para todos os males da arbitragem. Finalmente, o amparo aos outrora chamados "homens de preto". Há o lado positivo, sim, mas há também a necessidade de correções quanto ao tempo de paralisação. Há jogo em que as paralisações alcançam vinte minutos. Um exagero. A "solenidade" para definir se aconteceu ou não aconteceu alguma irregularidade tem de ser substituída por decisões céleres, visando a não comprometer o andamento do jogo. A adaptação às novas condições da partida devem também impor aos jogadores uma distância regulamentar com relação ao árbitro, enquanto este estiver em contato com os componentes do VAR, tirando as dúvidas. Comum tem sido a cena em que o árbitro, justo quando tenta entender as explicações do VAR, é cercado pelos jogadores. Estes atrapalham o árbitro, resultando daí maior demora na conclusão do fato. Verdade é que, depois do advento do VAR, o futebol estará definitivamente dividido entre o antes e o depois. Se melhor ou não, só o tempo dirá.

Fatos históricos

Na Copa de 1966, que a Inglaterra ganhou, restou a polêmica: o gol que pôs a anfitriã em vantagem sobre a Alemanha foi irregular. A bola bateu no travessão e não entrou. O árbitro e o auxiliar confirmaram o gol. No vídeo, fica claro que a bola não entrou. Mas o título ficou com a Inglaterra. Com o VAR, erro grave assim não teria acontecido.

Polêmica no Chile

Na Copa do Mundo de 1962, no Chile, houve o polêmico lance em que Nilton Santos teria cometido pênalti na partida contra a Espanha. Nilton, esperto, teria dado um passo para fora da área, confundindo o árbitro, que assim marcou a falta fora da área. No meu entender, ainda que o lance tenha sido dentro da área, não foi pênalti, pois não houve a falta. O VAR no caso não esclareceria.

Falta de vergonha

Na Copa do Mundo de 1986, no México, teria sido invalidado pelo VAR o famoso lance da "mão de Deus" em que Maradona, de forma irregular, marcou um gol na Inglaterra. Nesse caso, não haveria dúvida, ou seja, o VAR pegaria com nitidez a irregularidade.

Ótima A precisão do VAR em lances que não exigem interpretação. Neste aspecto, altamente positiva a sua utilização. Em 1966, a Inglaterra poderia não ter conquistado a Copa que ela mesma promoveu. Em 1986, a Argentina também poderia não ter conquistado a Copa do Mundo no México. O VAR teria flagrado esses erros.

A Lentidão do VAR compromete o andamento do jogo. Se não houver como agilizar as decisões por parte do VAR, o ritmo será afetado, pois muito interrompido. Até que ponto essas paralisações também levam prejuízo ao desempenho dos atletas que, de repente, têm de interromper a intensidade das disputas?