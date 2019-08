Tom Barros: Novos Libertadores da América

A poupança. O Internacional colocou um time reserva no Beira-Rio para enfrentar o Ceará. Assim mesmo ganhou. O Inter também mandou um time reserva para enfrentar o Fortaleza no Castelão. Assim mesmo ganhou. Tudo isso para poupar a formação principal que estava competindo na Libertadores. De nada adiantou tanta poupança: na decisão de vaga com o Flamengo, foi eliminado. Flamengo e Grêmio seguem na Libertadores da América. A propósito, quem são os libertadores da América? Há muitos nomes, mas os mais citados são Simón Bolívar, José de San Martín, Dom Pedro I, Bernardo O'Higgins, José Martí... Voltando ao futebol, que times serão os libertadores do futebol sul-americano que perdeu espaço, prestígio e títulos para a Europa? O futebol das Américas precisa ser sacudido pelos ares da modernização que fez a Europa superior em quantidade e qualidade. Onde estão os libertadores que poderão tirar do atraso um futebol que teve a supremacia mundial, mas já agora está há 17 anos sem ganhar uma Copa do Mundo? Nem a realizada no Brasil foi aproveitada pelo anfitrião, pois acabou humilhado e eliminado pela Alemanha.

Substituto

Há jogadores que não encontram substitutos à altura. No caso presente do Ceará, o lateral-direito Samuel Xavier é um deles. Observem a importância desse jogador na medida em que o Ceará alcança ótima projeção pela direita quando ele está em ação. Sem ele, o apoio ao ataque sofre séria redução.

Semelhança

No Fortaleza também acontece a mesma coisa, embora numa dimensão menor. O lateral-esquerdo Carlinhos atravessa fase excelente. Aliás, ele sempre revelou ótima desenvoltura desde os tempos do Icasa. Seu substituto, Bruno Melo, é bom jogador, mas, no momento, não alcança o mesmo grau de eficiência do titular.

Discurso

Acompanhei as explicações dos dirigentes do Ferroviário a respeito do insucesso do time na Série C, após início arrasador. Agora falam apenas em novos projetos, a partir mesmo da Taça Fares Lopes. Tudo bem, bola para frente, o que passou, passou. Mas creio haver necessidade de explicação explícita, pois restaram muitas dúvidas sobre o que realmente motivou a implosão coral na Série C.

Qual o melhor time do futebol brasileiro no momento? Perguntei aos meus colegas da editoria esportiva. A maioria entendeu que o melhor é o Flamengo. Concordo. O time está muito bem, com repertório variado, jogadas ensaiadas e ótimos valores individuais. É líder da Série A nacional e está na fase semifinal da Libertadores da América. Por perto apenas o time do Santos.

Na artilharia isolada da Série A nacional está o centroavante do Flamengo, Gabigol. Marcou 12 vezes. Ele está numa fase excelente. Quando a equipe consegue harmonizar a ação nos diversos compartimentos, a eficiência é notada em todos eles. O êxito do Gabriel nesta fase nada mais é senão a natural consequência do que costumo chamar de sintonia fina ou automação.