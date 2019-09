Tom Barros: No futebol não há derrota antecipada

É interessante como o torcedor faz prognósticos e tem como verdade absoluta o que imagina. A maioria entende que o Corinthians já venceu o jogo diante do Ceará. Poucos acreditam numa vitória do Vozão em Itaquera. Com as três derrotas consecutivas do Ceará, acentuou-se a convicção de que o time de Porangabuçu não terá chances em São Paulo. Se prevalecesse essa antevisão da desgraça, o Ceará nem precisaria ir lá. Ficaria aqui, recolhido à insignificância dos perdedores. Mas no futebol não é assim que a coisa funciona. O Ceará pode, sim, surpreender e ganhar em São Paulo. E retornar triunfante com três pontos a mais. A volta de Samuel Xavier, Luís Otávio, Ricardinho, Lima e Leandro Carvalho tem significação especial. Dirão, talvez, que com eles o Ceará perdeu os dois jogos anteriores. Sim, mas é bom frisar: a derrota para o São Paulo foi produzida pelo VAR. O Ceará, ali, foi terrivelmente prejudicado pela arbitragem que não marcou escandaloso pênalti a favor do Vozão. Síntese: para muita gente o Ceará não terá chances. Para pouca gente será possível um bom resultado. É difícil dar vitória do Vozão. Concordo. Mas não é impossível.

De volta

O Fortaleza, pouco a pouco, retoma a confiança dos velhos tempos. Foi bom ouvir o desabafo do atacante Osvaldo, que disse estar muito bem. A boa participação que Osvaldo teve e o gol que ele marcou na vitória sobre o Goiás vieram no momento certo para alicerçar a colocação do jogador.

Proibição

O técnico Zé Ricardo viu muito bem a lambança que o goleiro do Fortaleza, Felipe Alves, aprontou diante do Goiás, exatamente num instante em que nada estava definido. Por pouco não aconteceu o gol do Goiás. O goleiro sair jogando com os pés deve ser exceção, mas no Fortaleza há um certo exagero quanto à avaliação do conceito.

TBT do TOM

Hoje, às 14 horas, no A Grande Jogada (TV Diário), entrevisto o ex-jogador Lúcio Bala, que brilhou no Fortaleza em 2005 e 2006, época em que o Leão ganhou (1 x 3) do Fluminense no Maracanã, com dois gols dele, Lúcio. E também ganhou do Fluminense no Castelão por 5 a 1, com Lúcio marcando um gol. Vale a pena conferir o TBT (Throwback Thursday) de hoje. Lúcio mora em Fortaleza e está muito bem de vida.

O papo do ex-árbitro Leonardo Gaciba, atual chefe da arbitragem nacional, é esclarecedor. Tudo bem. Mas não retroage para reparar os erros graves que prejudicaram os times cearenses. Assim, no fim do certame, quando um ponto poderá definir quem permanece e quem sai da Série A, o papo do senhor Gaciba nem será lembrado, mas o time prejudicado pelo VAR.

Saudade. Hoje, Às 17h, na Capela Nossa Senhora das Graças, no Hospital Militar (Av. Desembargador Moreira), missa de 30º dia pela alma do saudoso pesquisador Airton Fontenele. Familiares e amigos em orações. A propósito, Beth Fontenele pretende manter a Sala João Saldanha, onde está todo o acervo do pesquisador, do mesmo jeito que o Airton sempre quis. Ótimo.