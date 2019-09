Tom Barros: No embalo da reação espetacular

O Botafogo, adversário do Ceará, sábado próximo, sofre crise financeira grave. Há atrasos salariais e outras obrigações não cumpridas. É claro que isso influiu no ânimo da equipe. Mesmo assim o time da Estrela Solitária conseguiu contornar alguns contratempo e, no Engenhão, ganhou do Atlético mineiro (2 x 1) na rodada passada. O Botafogo é o 10º colocado, com 25 pontos. Seus artilheiros são Diego Sousa e Alex Santana, ambos com cinco gols. É um time com limitações, mas deve ser olhado com muito cuida pelo Ceará. Depois da espetacular reação do Ceará na Arena Corinthians, cresceu o consenso de que o Vozão tem amplas condições de ganhar a partida. O segundo tempo do Ceará no Itaquerão foi perfeito. Apresentou melhor condição física sob o calor do meio-dia e por pouco não chegou à virada após o empate (2 x 2). Síntese: na fase final, o Vozão conseguiu superar o Corinthians dentro de São Paulo, algo que parecia impossível nas projeções e prognósticos da crônica paulista. Mais impossível na visão da torcida, após o Corinthians obter vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo. Ceará vai no embalo da reação espetacular.

O técnico Tite já não tem mais a unanimidade nacional. A Seleção Brasileira sob seu comando perdeu o brilhou. Ele mesmo terá de fazer uma nova avaliação. Empate com a Colômbia e derrota para o Peru levantaram questionamentos sobre o atual trabalho. Sumiu a suposta superioridade da Canarinho.

O momento de Neymar também inquieta. Os problemas particulares do jogador parecem influir no desempenho do atleta em campo. Se Neymar não se dispuser a ser mais profissional, certamente entrará em declínio, fato já verificado em seu prestígio internacional, haja vista o imbróglio que o deixou desconfortável no PSG.