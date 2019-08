Tom Barros: Não custa nada ousar um pouco mais

A meta do Ceará, hoje, é chegar aos 20 pontos, mesmo número do Internacional de Porto Alegre, que ocupa a sétima posição. E depois sonhar mais alto ainda. O sonho é livre. A Chapecoense no caminho alvinegro. É a Chape que empatou (3 x 3) com o Grêmio (13º) na Arena Condá na rodada passada, mas que segue na zona de rebaixamento (17º). Vem sem o seu artilheiro Everaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. As condições são bem favoráveis ao Ceará, embalado pela vitória sobre o Fortaleza. Cabe aqui a advertência natural: esses times da zona maldita, por mais paradoxal que pareça, são perigosos. Movidos pelo desespero, costumam substituir as limitações técnicas pelo intenso empenho em busca de seu objetivo. A Chape quer sair da zona. No Vozão, a ausência de Samuel Xavier. Faz falta. Samuel experimenta ótimo momento. Lamentavelmente está fora. No mais, é confiar no futebol de jogadores que estão muito bem como Diogo Silva, Fabinho e Ricardinho. E jogadores que oscilaram, mas têm potencial para retomada imediata como Thiago Galhardo, Leandro Carvalho, Felipe Cardoso e Wescley, que está voltando.

Adversário

O Fortaleza precisa vencer em Maceió. O CSA está em crise (vice-lanterna). Mas cabe aqui a mesma advertência feita ao Ceará com relação à Chapecoense: todo time na zona maldita, por mais paradoxal que pareça, costuma dar trabalho. É a luta para fugir da degola. Na rodada passada o CSA empatou com o Vasco. O Leão tem de estar muito atento.

Números

É impressionante a incompetência do ataque do CSA. Até aqui marcou apenas três gols. Igualmente impressionante a fragilidade de sua defesa: sofreu 20 gols. Tem, portanto, saldo negativo de 17 gols. Se houver um tropeço do Fortaleza, grande será a frustração. O momento está propício a um reencontro do Fortaleza com a vitória.

Expectativa

Amanhã o Ferroviário enfrentará o lanterna Treze em Campina Grande. Se perder, cairá em profunda descrença porque somará a quinta derrota seguida. Aí a autoestima irá para o espaço. Hoje, o Ferrão fica de olho no jogo Imperatriz x ABC. Se o Imperatriz ganhar, tira do G-4 o Ferrão. Aí é que aumentará a responsabilidade coral. Situação delicada.

Assinalar gol em Clássico é que consagra atacante. Não se faz ídolo marcando gol apenas em times médios e pequenos. Os notáveis ídolos marcaram na rede dos maiores rivais. Daí a esperança de Felippe Cardoso. Seu gol na vitória sobre o Fortaleza teve mais significado do que todos os outros que ele aqui marcou.

No Brasil, a vida dos treinadores é incerta. São nômades. Hoje aqui, amanhã ali, depois acolá. Pegue o currículo de um técnico mediano e veja por quantos clubes passou. Calculem os técnicos de ponta... Isso é muito ruim. Pior é que, não raro, treinador engole treinador. Um Código de Ética pegaria bem.