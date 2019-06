Tom Barros: Medalhas e condecorações

O cearense Airton Fontenele, de 92 anos de idade, merece mil homenagens. Senhoras e senhores das academias literárias, membros das letras, desportistas, intelectuais, parem um pouco e vejam o que este senhor fez e faz pela memória da Seleção Brasileira e do futebol cearense. Em 1941, já estava ele escrevendo em defesa da construção do PV. Agora, em 2019, analisou a convocação da Seleção Brasileira feita por Tite para a disputa da Copa América. Perdi as contas dos livros e artigos que Airton escreveu. Mantém em sua casa incomparável acervo na "Sala João Saldanha". A Fifa e a CBF já tiveram de recorrer aos arquivos de Airton para dirimir dúvidas sobre datas e fatos do futebol nacional e internacional. Se Airton Fontenele estivesse no Rio de Janeiro ou em São Paulo, certamente o reconhecimento público nacional já teria acontecido. Mas ele é simples, humilde cearense de Viçosa do Ceará. Afirmo com convicção: não há no País nenhum brasileiro com igual conhecimento da história e da memória da Canarinho. Preparem medalhas e condecorações, comendas diversas e significativas. Airton merece todos os encômios. E muito mais.

Goleador

A cada gol que o atacante do Ferroviário Edson Cariús assinala, há lamentos em Porangabuçu e no Pici. Os dois maiores times do Estado, carentes de goleador assim, não perdoam a cegueira de seus olheiros que passaram batidos quando Cariús atuava em times menores. Na época, teria sido fácil a aquisição. Assim permanecem vivas as lembranças de Arthur Cabral e Gustagol.

Marcação

Torcida do Ceará resolveu pegar no pé de Leandro Carvalho. E com razões. Leandro tem dado fortes motivos. A qualidade do seu futebol no momento não corresponde ao que dele a torcida esperava. Além disso, tem tomado cartões amarelos totalmente evitáveis. No lugar de reclamações, o atleta deve buscar melhor aplicação e a resposta ao investimento que o Vozão nele fez.

Retorno

Felipe Baxola entrou no jogo contra o Santos. Substituiu Pedro Ken. Pelo tempo em campo, não houve como desenvolver trabalho melhor. Não há como cobrar dele excelência imediata, mas a resposta positiva não pode demorar muito.

Depois que retornou às atividades, após o período de afastamento por punição pela STJD, o jogador Pedro Ken fez sua melhor apresentação, justo na derrota para o Santos. Deixou nítida impressão de que pode retomar a qualidade do belo futebol que vinha praticando antes da punição. Será muito bom para o Ceará

Abacaxi é o Castelão. Nem os clubes querem gestão compartilhada. O que seria o encanto e solução, para o futebol cearense, virou "elefante branco". Aliás, mais dois problemas que geram reclamação: o calor insuportável que ali faz nos jogos à tarde e o gramado em situação precária. Virou problema sério.