Tom Barros: Inevitáveis as futuras comparações

O novo treinador do Fortaleza, Zé Ricardo, terá dupla missão: manter o time na Série A e tentar evitar comparações de seu trabalho com o de Rogério Ceni. A primeira parte tem tudo a ver com a segunda. Se ele obtiver bons resultados, a torcida o acompanhará. Se assim não for, a sombra de Ceni seguirá na lembrança dos tricolores e vai pairar sobre o Pici. É preciso separar as histórias para não atrapalhar a missão de quem agora tem a extrema responsabilidade de dar sequência ao que foi conquistado por Ceni, ou seja, um Fortaleza campeão cearense, campeão do Nordeste, campeão da Série B nacional e integrante da Série A.

Dar sequência não significa dizer que terá de ser tão campeão quanto Ceni. Significa manter o time no padrão compatível com as exigências próprias de um certame de alta performance. Se alcançar tal desiderato e conservar a equipe na elite do futebol brasileiro, estará de bom tamanho. Para 2020 aí os objetivos serão mais ousados. Inevitável então a comparação. Verdade é que Ceni deixou um legado tão significativo que incomodará os futuros treinadores do Leão. Sempre haverá alguém para dizer: a "Era Ceni" foi melhor.

Momento

O Ceará está no embalo de duas significativas vitórias: 2 a 1 no Fortaleza e 4 a 1 na Chapecoense. Agora vai cumprir jornada bem delicada. No caminho, São Paulo no Morumbi, Flamengo no Castelão, Athletico na Baixada, Corinthians no Itaquerão e Botafogo no Castelão.

Posições

O São Paulo (5º) tem 24 pontos, só quatro a mais que o Vozão; Flamengo (3º), 27 pontos; Athletico (11º), 19 pontos; Corinthians (6º), 24 pontos; Botafogo (7º), 22 pontos. Exceto o Athletico, todos estão numa posição melhor que a do Ceará. Isso antecipa a certeza de que as dificuldades serão intensas nos próximos cinco jogos.

Conclusão

Depois desses jogos já será possível fazer um juízo sobre a realidade do Ceará, visando à permanência na elite. De time médio, só o Athletico com quem teoricamente brigará pela permanência. Dentro das suposições, roubar pontos no Morumbi e Itaquerão. Somar quatro pontos nos jogos com Flamengo e Botafogo no Castelão. Quem sabe uma surpresa de três pontos na Baixada.

Thiago Galhardo, com sete gols, já é o segundo artilheiro da Série A nacional. Na frente dele só Gabriel, do Flamengo (nove gols). Ao lado de Thiago Galhardo estão Everaldo (Chapecoense), Gilberto (Bahia) e Eduardo Sacha (Santos), sete gols cada. A tendência de Galhardo é melhorar ainda mais.

A queda de produção do Ferroviário não tem explicação. O elenco é o mesmo que teve brilhante início. Há algo esquisito. A confiança deu espaço à descrença. O próximo jogo, contra o Imperatriz será no Estádio Frei Epifânio da Abadia. Última chance de o Ferrão seguir sonhando com a classificação.