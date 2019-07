Tom Barros: Futebol cearense - Realidade nua e crua

A insatisfação de parte da torcida com a campanha de Ceará e Fortaleza na Série A é compreensível, mas merece reflexões. Os dois times cearenses estão ou não na faixa que lhes cabe pelo elenco que têm? No G-4, passagem circunstancial. Na zona de rebaixamento, alguma possibilidade, dependendo das oscilações. Então, a faixa que parece mais apropriada é mesmo a que no momento os dois ocupam: 13º, o Ceará; 14º, o Fortaleza. Se terminassem assim, seria de bom tamanho. A rigor, ganhar dos chamados grandes ainda faz parte das exceções. Bater no Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e Internacional não é um feito tão comum para Fortaleza e Ceará. Basta ver o histórico dos jogos. O caso da vantagem alvinegra nos confrontos com o Internacional compõe o que se chama tabu no futebol. Situações isoladas que só o além explica. Claro que o torcedor tem de protestar por melhorias. É um direito dele. Mas, mesmo assim, não pode esquecer as diferenças de elenco e de dotações com relação aos poderosos. O fosso é muito grande. Realidade irrefutável, nua e crua.

Nos dedos

Dá para contar, sem grande esforço de memória, as vezes em que Ceará e Fortaleza foram ganhar dos grandes no Maracanã, São Januário, Morumbi, Mineirão, ou seja, na casa deles. Uma vitória aqui, outra ali. Mais comum é arrancar empate.

Médios

A missão de Fortaleza e Ceará é não tropeçar diante dos concorrentes diretos. Perder para os grandes já está previsto. Nesse caso, quando há empate ou vitória dos cearenses está no lucro. Não se admite é perder em casa para Bahia, Chapecoense, CSA, Avaí, Athletico. E, pelas exigências da competição, buscar empate ou vitória no confronto com eles lá fora passa a ser obrigação.

Mais

Claro que os times cearenses podem pensar mais alto. Mirar, por exemplo, a Sul-Americana. E já houve situação assim, quando há alguns anos o Ceará alcançou tal meta. Mas, nesse caso, a composição do grupo não passava pelos problemas que hoje Fortaleza e Ceará enfrentam. É possível? É. Mas numa outra realidade. No momento, está difícil.

Reencontro com a vitória é a missão do Ferroviário. Segunda-feira, dia 5 de agosto, às 20 horas, a estreia do técnico Marcelo Veiga. As possibilidades de três pontos a mais são boas. Motivo simples: joga em casa, no Castelão, e pega o lanterna ABC. Ainda assim vale a advertência: mesmo lanterna, o ABC tem história. Cuidado com ele.

Expectativa coral

Na segunda-feira, dia 5, o Ferrão já saberá o resultado de seu perseguidor mais próximo, o Imperatriz, que enfrentará o Santa Cruz, em Recife, na sexta-feira, dia 2. Se o Imperatriz ganhar, o Ferrão sairá provisoriamente da zona de classificação, mas poderá retomar o posto no G-4 com vitória sobre o ABC.