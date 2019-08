Tom Barros: Foi bonito ver o Flamengo jogar

Ainda estou impressionado com o vistoso futebol que o Flamengo mostrou no Castelão. Fez a bola rolar. Conteve os impulsos iniciais alvinegros. Controlou a situação. Superior, sem soberba. O primeiro gol, oriundo de jogada ensaiada, revelou uma inversão que há muito eu não via no futebol, ou seja, a defesa virando ataque. Um jogador de defesa, Renê, cobrou o lateral para outro jogador de defesa, zagueiro Rodrigo Caio, que de cabeça mandou para área do Ceará. Aí Barrío, de peito, ajeitou para outro jogador de defesa, Pablo Marí, marcar belo gol. Isso sim é o que se pode denominar total inversão de funções. No segundo gol do Flamengo, uma aula de toques em busca do melhor caminho. Gabigol recebe no ataque e toca para Arão no campo de ataque. Arão recua para Rodrigo Caio já no campo de defesa. Caio dá um toque para Pablo Marí no campo de defesa. Marí manda para Renê, já no campo de ataque. De Renê para Gabigol, que toca para Berrío na área. Berrío devolveu para Gabigol também na área. Daí a finalização e o gol. O Ceará não tocou na bola. Seus jogadores, como espectadores privilegiados, viram de perto todo o belo lance.

Repercussão

Depois da extraordinária reação do Fortaleza em Santos, nasce a esperança de um Fortaleza mais confiante e aplicado. Começo da "Era Zé Ricardo" ou ainda é cedo para colocação assim? Não sei. Pode ser o despertar de uma nova era. Só mesmo os próximos jogos revelarão as reais consequências do notável feito do Leão na Vila Belmiro.

Próximo

O Fortaleza enfrentará o Goiás, domingo próximo, no Castelão. O visitante está vindo também de um resultado importante pois, com um jogador a menos, virou o jogo em cima dos reservas do Internacional. Ora, esses reservas do Internacional ganharam do Ceará e do Fortaleza. Logo...

Direto

O Ceará tem desafio teoricamente mais difícil porque ficará diante do Athletico, na Baixada. O Athletico, time da faixa intermediária, é concorrente direto do Vozão na luta pela permanência na Série A. O time tem dois pontos mais que o Ceará e quatro posições acima. Perdeu (2 x 1) para o Grêmio em Porto Alegre. O Ceará precisa de bom resultado porque depois pega o Corinthians (lá) e o Botafogo (aqui).

A representação que Ceará e Fortaleza fizeram na CBF contra os graves erros do VAR surtiram efeito. Na rodada passada, as coisas funcionaram bem. O VAR anulou um gol do Santos acusando impedimento do autor e confirmou o pênalti a favor do Fortaleza. Desta vez o árbitro, pela pressão, teve de aguardar a orientação do VAR.

No Castelão, o VAR anulou dois gols do Ceará e um do Flamengo, todos anulados de forma correta. Se o critério agora adotado tivesse funcionando no jogo em que o São Paulo ganhou por 1 a 0, certamente o placar teria sido diferente, caso o Vozão convertesse o pênalti que então teria sido marcado. Tem de espernear, gente.