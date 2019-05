Tom Barros: Estratégia especial para cada disputa

O jogo mais importante deste fim de semana para o futebol cearense é mesmo Fortaleza x Vasco da Gama, no Castelão. Se vitória tricolor, o Leão chegará aos nove pontos. E garantirá significativa ascensão. Não sei se Ceni vai priorizar a decisão da Copa do Nordeste quarta-feira diante do Botafogo-PB, em João Pessoa. Ainda que pense assim, quero crer que correto será, pelo tempo necessário, a utilização dos jogadores capazes de fazer a diferença. Seria a escalação do time principal, com ele permanecendo de acordo com o andamento do jogo. Estratégia para cada disputa. O Vasco experimenta uma das maiores crises de sua história. Trouxe de volta ao cenário o técnico Vanderley Luxemburgo que ainda é, na minha opinião, um dos melhores do Brasil. Problema é o material humano que lhe está sendo entregue. No caso do Vasco, um elenco limitado. Mas não se iludam, imaginando que Luxemburgo não será capaz de dar ao grupo melhor estruturação. Por isso, o Fortaleza deve tomar os devidos cuidados. O Vasco é um time em crise, mas não deixa de ser uma das mais tradicionais forças do futebol brasileiro.

Série A

Ainda que lanterna, o Vasco da Gama tem de ser olhado com extremo respeito. A Série A mantém um nível de exigência que requer muita atenção. Domingo passado, o Ceará enfrentou o Grêmio, vice-lanterna da competição. Teve dificuldades. Certamente, imaginou tudo fácil, tomando por base a péssima posição gremista. Mas foi difícil. Lembram-se da pressão sofrida pelo Ceará no segundo tempo?

Comparação

Correto será o Fortaleza enfrentar o Vasco como se o time carioca líder fosse. Cercar-se o Leão de todos os cuidados em que situações assim exigem. Já adverti algumas vezes e repito agora: não raro, os times da zona de rebaixamento fazem um estrago porque menosprezados pelos adversários. Aí é onde mora o perigo.

Semelhança

Mesma advertência vale para o Ceará na segunda-feira. O Avaí também está na zona de rebaixamento. Mas quem conhece os desafios dentro do Estádio da Ressacada sabe quanto é complicado triunfar ali. Fortaleza e Ceará estão melhores que os adversários, mas isso é relativo.

Liderança em disputa amanhã no Castelão de São Luís. O Ferroviário, até aqui o melhor dos 20 times, vai, no embalo da vitória sobre o Globo (1 x 0), enfrentar o Sampaio. Se Cariús é esperança de gols pelo Ferrão, o ataque do Sampaio, no jogo passado, marcou três gols no empate com o Santa em Recife. Cuidado, pois, Ferrão!

Contraste na série d nacional. Enquanto o Atlético-CE é líder isolado do Grupo A5, o Floresta é lanterna do Grupo A4, com três jogos e nenhuma vitória. Hoje, às 16 horas, no PV, o Floresta recebe o Bragantino do Pará. Oportunidade para alcançar seu primeiro triunfo. Estou surpreso com a campanha negativa do Floresta