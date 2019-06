Tom Barros: Está muito perto a zona maldita

Os clubes da Série A voltaram ao batente, mas apenas para os ajustes, visando às atividades oficiais em julho. Alguns já cumprem calendário no sábado, 13 de julho. Caso do Fortaleza. Outros voltam somente no dia 15, uma segunda-feira. É o caso de Fluminense e Ceará. Preocupa a proximidade entre a zona de rebaixamento e as posições atuais dos times cearenses. Dois pontos apenas separam o joio do trigo. Três, dos chamados times grandes, estão abaixo do Ceará e do Fortaleza. São eles: Vasco da Gama (15º), Fluminense (16º) e Cruzeiro (18º). Os futuros adversários desses três concorrentes são: o Vasco enfrenta o Grêmio na Arena Grêmio hoje, às 17 horas. O Fluminense recebe o Ceará no Maracanã, mas somente na segunda-feira, dia 15, às 20 horas. O Cruzeiro recebe no Mineirão o Botafogo, domingo, às 16 horas. Teoricamente o Fortaleza tem condições de somar mais três pontos, pois o lanterna é o seu adversário. As dificuldades do Ceará serão presumivelmente maiores por motivos óbvios. Expectativa geral porque ninguém sabe como virão os times após o recesso que houve para a realização da Copa América.

Margem

O querido Dimas Filgueiras, eterno soldado do Ceará, dizia que margem segura é de sete pontos. Concordo. Mas para abrir sete pontos é muito difícil, quando as diferenças técnicas são significativas. Nas atuais circunstâncias, abrir três pontos de distância já será motivo de festa. Se chegar aos cinco pontos, aí pode correr para a galera.

Estreia

Amanhã o técnico Leandro Campos estreará no comando do Ferroviário. Substitui Marcelo Vilar. Enfrentará o Botafogo-PB, às 18 horas, no Estádio Presidente Vargas na Gentilândia. A princípio, creio, manterá a base que vinha sendo trabalhada pelo ex-treinador. E só fará as mudanças que entender convenientes no transcorrer da partida.

Sufoco

O Floresta terá complicado desafio amanhã, às 15 horas, em Bragança no Pará. Lá, no Estádio Diogão, as condições do gramado são muito ruins. O Atlético-CE tomou uma goleada e não conseguiu tirar a diferença no jogo de volta no PV. Foi eliminado Fica o alerta. Um empate será de bom tamanho. Se vitória do Floresta, aí será mão na vaga.

O goleiro do Paraguai, Roberto Júnior Fernández Torres, mais conhecido como Gatito Fernández, fez bonito no jogo em que o Brasil eliminou da Copa América o Paraguai nas disputas de pênalti. Na série, ele não pegou nenhum pênalti, mas durante o jogo fez milagrosas defesas e impediu a vitória brasileira no tempo normal.

As reclamações contra o estado do gramado da Fonte Nova, Arena Grêmio e Maracanã são muitas nesta Copa América. Estádios novos. Fonte Nova e Maracanã reformados para a Copa 2014. Arena Grêmio inaugurada em 2012. Tite disse que é um absurdo um gramado daquele jeito. Que desleixo, gente!