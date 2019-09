Tom Barros: Erros nas previsões e nas projeções

As oscilações no Campeonato Brasileiro estão levando a equívocos até mesmo os mais experientes cronistas esportivos. Resultados recentes são provas cabais do que afirmo. A maioria tinha como certa a derrota do Fortaleza na Vila Belmiro diante do Santos. Tal impressão acentuou-se após o Santos obter vantagem de 3 x 0. Fora de qualquer roteiro, uma reação capaz de levar o Fortaleza ao empate. Pois o Fortaleza empatou, contrariando a lógica das coisas. A maioria dos torcedores tinha como certa uma derrota do Ceará para o Corinthians em Itaquera. Certeza maior aconteceu quando o poderoso Corinthians abriu vantagem de 2 a 0. Fora de qualquer roteiro, uma reação capaz de levar o Ceará ao empate. Pois o Ceará empatou, contrariando a lógica das coisas. Assim, fica difícil a montagem de prognóstico seguro porque Ceará e Fortaleza vão do inferno ao céu e do céu ao inferno num curto espaço de tempo. O jeito agora é esperar o returno. Na história da Série A nacional, a "virada da montanha" tem reservado surpresas bem significativas. Só não há aquela colocação bíblica em que os primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros.

Incertezas

Da mesma forma que o Fluminense, na zona de rebaixamento, surpreendeu o Fortaleza em pleno Castelão, é possível o Fortaleza surpreender o Bahia em pleno Estádio da Fonte Nova. Além do mais, o Fortaleza é o 13º colocado, longe da zona de rebaixamento onde está o Fluminense.

Viável

Mais previsível é a vitória do Ceará sobre o Botafogo. Previsível. Faço, porém, a mesma advertência aqui feita ao Fortaleza sobre os riscos de enfrentar as grandes equipes, máxime quando estas padecem grave crise e estão na zona de rebaixamento. Não é o caso do Botafogo (10º lugar).

Experiência

Muita gente ironizou a colocação de Ricardinho que disse estar melhor agora que nos seus 25 anos. Calma, gente. É preciso interpretar corretamente o pensamento dele. Não quer dizer que tenha mais fôlego, força e velocidade do que quando mais jovem. É que a experiência descobre os atalhos. O jogador maduro sabe dosar energias, evitando correrias e desgastes desnecessários. Por isso produz mais que quando tinha menos idade. Está certo o Ricardinho.

Gabriel, do Flamengo, marcou 15 gols. Arrascaeta, também do Flamengo, marcou oito gols. Portanto, os dois marcaram 23 gols. O Ceará marcou 21 gols, menos dois gols que a dupla do Flamengo. O Fortaleza também marcou 21 gols, igualmente dois a menos que a dupla rubro-negra. O Flamengo marcou 41 gols. Portanto, 20 gols a mais que Ceará e Fortaleza. Não é preciso explicar mais nada.

A atleta cearense Samylla Peixoto, do Projeto Lapidando Diamantes, do Centro Universitário Estácio do Ceará, classificou-se para representar a equipe do Nordeste no Torneio Nacional de Ginástica Rítmica em Blumenau (SC), em outubro. Samylla, de 17 anos de idade, conquistou a vaga porque foi 1º lugar com bola e 4º lugar com arco no Torneio Regional de Ginástica Rítmica. Valeu!