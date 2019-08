Tom Barros: Erro da arbitragem e derrota do Ceará

O São Paulo fez comemoração para Daniel Alves e Juanfran que estrearam. E venceu. Mas não foi aquela vitória incontestável, superior. Pelo contrário, jogo equilibrado em que as chances de gols aconteceram para cada lado. Em duas oportunidades, o lateral-direito do Ceará, Samuel Xavier, obrigou Volpi a fazer notáveis defesas. E houve outra chance com Thiago Galhardo. O São Paulo também teve oportunidades excelentes, máxime a que Raniel mandou na trave de Diogo Silva. O gol de Daniel Alves foi fruto de seu talento, mas consequência de uma sequência de erros do Ceará: a falha de Ricardinho deixou vencido Luís Otávio. Aí, Daniel Alves, com toques sutis, assinalou o gol. Na maior parte do jogo, equilíbrio na produção das duas equipes. Aliás, em boa parte do jogo, predominou a baixa qualidade. Chamou atenção o lance polêmico em que nitidamente o Ceará foi prejudicado pela arbitragem. Pênalti claro de Volpi em Felippe Cardoso. Mas como é difícil um time do Nordeste ser contemplado com marcação assim, quando joga nos grandes centros esportivos do Brasil. Erro da arbitragem e injusta vitória do São Paulo.

Sombras

A derrota do Fortaleza, na estreia de Zé Ricardo, deixou terrível impacto de frustração, máxime pela forma como aconteceu. O Leão teve tudo para definir a vantagem no primeiro tempo. Não definiu. Na fase final, o Inter foi melhor e soube disso tirar o melhor proveito. Inquietantes sombras pairam sobre o Pici.

Sem desespero

Não pode o Fortaleza entrar em pânico agora, justo no tempo em que precisa de muita serenidade para superar a saída de Rogério Ceni. Além disso, já no próximo domingo, na Vila Belmiro, enfrentará o Santos, líder da competição e um dos melhores times do Brasil na atualidade. Apreensão compreensível, não desespero.

Velocidade

O Fortaleza tem modelo tático baseado na saída ao ataque em velocidade, aproveitando as características de Romarinho, Edinho e Osvaldo. Mas não pode colocar a velocidade como elemento principal para surpreender o adversário. Acima disso, bem acima, deve predominar a lucidez. A velocidade é importante desde que não atropele o pensar.

Chance. Na definição de vagas para a etapa seguinte da Série C, Sampaio e Imperatriz do Maranhão e Náutico e Santa de Pernambuco enfrentam-se. Se resolverem acomodar-se, porque times do mesmo Estado, o Ferrão correrá o risco de ficar fora, mesmo que ganhe do Confiança. Vai para cima, Ferrão!

