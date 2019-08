Tom Barros: Episódios marcantes dos nossos clubes

Passou. Agora é tocar o barco. Fica para a história o golaço de Arrascaeta. Conseguirá ele assinalar algum dia outro igual? Acho muito difícil. O Ceará tem outros desafios. Olhar para frente. Dominar a ansiedade que, segundo o técnico Enderson Moreira, foi um dos fatores que levaram o Vozão à derrota. O Ceará não jogou mal. O Flamengo foi que jogou bem demais. Então ao Ceará caberá dar sequência ao trabalho. A derrota para o Flamengo passou. Quanto ao Fortaleza, a reação em Santos não passou. Tem de servir de estímulo a novas conquistas, ainda que pareçam impossíveis. Há algo fora do alcance de nossa compreensão humana com relação ao Fortaleza. Qual a razão por que certas coisas positivas só acontecem com o Leão? Uma delas foi aquele gol do Cassiano que deu o título de campeão estadual ao tricolor em 2015, quando o Ceará já comemorava a conquista. Agora o empate com o Santos, quando os santistas tinham como favas contadas a ampliação da goleada no segundo tempo, posto que na fase inicial tinham cravado 3 a 0. Imprevisível Fortaleza. Nas próximas jornadas é que vamos dimensionar bem os efeitos dessa histórica reação.

Referências

Muitos os comentários elogiosos a respeito da reação do Fortaleza. Mas apenas relativas as referências ao jogador que começou a mudar a história do Leão em Santos: Felipe Pires. Ele entrou muito bem na partida. Suas participações pelo lado esquerdo fizeram crescer o Leão.

Lado esquerdo

A propósito, Carlinhos esteve demais em Santos, máxime depois da entrada de Felipe Pires. Por aí, as duas assistências de Carlinhos que foram concluídas com gol. O passe para Tinga, que selou o empate, coroou a bela atuação de Carlinhos. Pena esteja ele fora do próximo jogo do Leão.

Conversa

Leandro Carvalho tem força física, é voluntarioso, entrega-se à luta. Encarna o sentimento do jogador de fibra. Mas precisa conter seus impulsos, até mesmo nas disputas de bola. Expões-se a contusões totalmente evitáveis. Se for rápido no refletir como é rápido no agir, certamente alcançará melhores resultados nas suas incursões. Nas recentes apresentações, a qualidade da produção de Leandro está sendo muito questionada.

Ontem, a Série B chegou à 19ª rodada, ou seja, exatamente na metade das disputas. É a virada da montanha como dizem. Incrível ver na lanterna um time que já foi campeão brasileiro e que já teve em suas formações jogadores excelentes como Careca e Zenon. Hoje, nem a sombra do que foi um dia. São as voltas que o futebol dá.

Dos times do nordeste na Série B, o Sport está cotado para voltar à Série A, o CRB tem chance e o Vitória está longe do G-4. Futebol de Pernambuco tem Náutico e Santa na Série C. Nenhum na Série A. O Bahia tem ótima participação na Série A. Numa boa o Estado do Ceará com dois times na elite. Questão agora é sustentar o dois na "A".