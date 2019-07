Tom Barros: Empate, Var e “Prorrogação” no Maracanã

O Ceará segurou o empate (1 x 1) diante do Fluminense no Rio de Janeiro. Mas poderia ter sido melhor se não fosse a interpretação do VAR que determinou a anulação do gol de Mateus Gonçalves. Seria o gol da vitória do Vozão. Retorno apenas razoável de Ceará e Fluminense após a paralisação da Copa América. Primeiro tempo equilibrado. Pedro fez 1 x 0 Fluminense. Tiago Alves empatou com um golaço de bicicleta (1 x 1). O mais bonito lance do jogo. Na fase final, o time carioca teve o controle. O Ceará recuou demais. Aceitou. Mas, num contra-ataque fulminante, Thiago Galhardo serviu de forma magistral a bola que Mateus Gonçalves transformou na virada alvinegra. Logo, porém, a desilusão com a polêmica anulação. Tudo igual. No mais, uma defesa espetacular de Diogo Silva e uma “prorrogação” de dez minutos inventada pelo árbitro. Dos três jogos de times cearenses ontem, em plena segunda-feira, empate do Floresta com o Jacuipense no PV não foi bom, a derrota do Ferroviário para o Náutico no Castelão foi um castigo e o empate do Ceará no Maracanã acabou sendo de bom tamanho.

Próximos

O Fortaleza terá adversários bem mais difíceis nas duas rodadas seguintes. Primeiro o Atlético Mineiro (4º colocado) que ganhou da Chapecoense em plena Arena Condá na rodada anterior. Depois o poderoso Corinthians (8º colocado) que ganhou (1 x 0) do CSA no Itaquerão.

Contusões

Assusta o número de contusões no Fortaleza e no Ceará. A sofrida por Osvaldo é mais uma baixa significativa para o tricolor cearense. A pergunta está no ar: qual a razão de tantas contusões assim? Resposta simples: um dos motivos é o excesso de jogos que termina estourando os atletas. Essa avalanche de partidas ainda vai quebrar muita gente.

Segundo semestre

Quem tiver "banco" vai levar boa vantagem neste segundo semestre quando é comum um número elevado de contusões. Quem tiver conta mínima jogadores de qualidade pode ser dar muito mal na reta final do certame. Nesta parte, a pressão por novas contratações é normal. A torcedor mais atento sabe que a falta de um bom "banco" conduz a resultados desastrosos. Recado dado.

Pouco a pouco, o atacante Wellington Paulista vai ganhando a confiança da torcida do Fortaleza. Os dois gols que ele marcou na vitória sobre Avaí foram importantes, máxime porque num instante em que o Leão sofre com a perda de jogadores importantes. Em momentos assim, não raro, os que se estavelecem.

Não deu para entender. O Goiás vinha bem na faixa intermediária. Está em sétimo lugar com 15 pontos, à frente de Corinthians, São Paulo e Grêmio. De repente, um apagão diante do Flamengo no Maracanã. A goleada (6 x 1) deixou os jogadores do Goiás atônitos. Um embotamento inexplicável mesmo.