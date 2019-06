Tom Barros: Desgaste - mais uma vez Leão em campo

O Fortaleza segue hoje sua maratona. Suportando o massacre de tantos jogos, decide hoje vaga na Copa do Brasil. O Athletico tem a vantagem de jogar em casa, onde conhece os segredos da Baixada. É um time mais descansado que o Leão. Mais inteiro. Ainda assim, vejo o Tricolor cearense com condições de trazer a classificação, desde que saiba dosar as energias. No primeiro jogo, no Castelão, houve empate (0 x 0). Aliás, um jogo morno, sem emoções. A rigor, uma única grande chance durante toda a partida: em cruzamento de Bruno Belo, Marlon pegou na área de frente para o gol, mas errou feio e mandou para fora. Osvaldo não jogou, e Edinho só entrou na fase final no lugar de André Luís. A linha de frente inicial adotada por Rogério Ceni foi Marcinho, André Luís e Romarinho, ataque que ele mudou todo no segundo tempo, fazendo entrar Junior Santos, Edinho e Matheus Alessandro. Diante do Flamengo, ele usou no ataque, de início, Marcinho, André Luís e Kieza. Até pelo domínio do Flamengo, a peça ofensiva não funcionou bem. Como Ceni gosta de surpreender nas escalações, vamos aguardar para saber se vem surpresa logo mais...

Isolado

Ouvi muitas críticas ao baixo desempenho de Kieza no ataque do Fortaleza, quando da derrota (2 x 0) diante do Flamengo no Estádio Nilton Santos. Ora, amigos, concordo que Kieza pode render muito mais. Entretanto, no Engenhão, como exigir dele melhor desempenho se a bola não lhe chegava, haja vista o amplo e absoluto domínio do Flamengo? Assim é cobrar demais.

Resistência

O técnico do Ceará, Enderson Moreira, fez leitura bem precisa a respeito do time sob seu comando. Segundo ele, os próprios adversários reconhecem que o Vozão é um time difícil de ser batido. É verdade. Em sete jogos, ninguém conseguiu ganhar do Ceará com dois gols de diferença. E, em algumas derrotas, o Ceará merecia até o empate como, por exemplo, no recente jogo com o Santos.

No embalo

O Bahia, próximo adversário do Ceará, está em plena ascensão (6º). Tem o mesmo número de pontos (13) do Flamengo (4º). Perde apenas no saldo de gols. Tudo igual nos demais itens. Vem em busca dos pontos para entrar no G-4.

Homenagem aos árbitros que vi em ação e que não precisaram de VAR para definir lances complicados: Raimundo da Cunha Rola (Rolinha), José Tosta, Gilberto Ferreira, Leandro de Castro Serpa, Vicente Trajano, Valdizar Reis, Ricardo Bonadies, Joaquim Gregório, Dacildo Mourão, Lourival Lima, Alzir Brilhante, Louralber Monteiro, Luís Vieira Vilanova...

O auxiliar de arbitragem tem agora um auxiliar ou um complicador na marcação dos impedimentos: o VAR. Se o auxiliar acertar, o VAR fica na dele. Se o auxiliar errar, o VAR o corrige. Diferença: o auxiliar tem de decidir em segundos. A turma do VAR leva de dois a três minutos para decidir se o auxiliar errou ou não. No VAR, muita gente. No campo, o auxiliar e Deus...