Tom Barros: Cuidados especiais nos próximos jogos

O Ceará enfrenta a Chapecoense no Castelão, sábado próximo, dia 10, às 17h. A Chape está na zona de rebaixamento (17º). O Fortaleza enfrenta o CSA (19º), segunda-feira, dia 12, às 20h, em Maceió. Teoricamente, dois adversários fracos como mostram suas pífias campanhas. Os dois estão na zona maldita. Vale, porém, uma advertência: o CSA, na rodada passada, arrancou um empate (0 x 0) diante do Vasco da Gama no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O Vasco, em plena recuperação, voltou a tropeçar. Talvez tenha cometido o grave erro de subestimar o adversário. Deu-se mal. Sinal de alerta no Pici. Já a Chapecoense, time adversário do Vovô, experimenta delicado momento. Faz campanha ruim, embora tenha obtido um empate (3 x 3) com o Grêmio na rodada passada. Depois de tantos anos na elite, corre agora risco de rebaixamento. A situação é desfavorável, mas a história há revelado notório poder de reação desse time catarinense. Mesmo assim, Ceará e Fortaleza devem se cercar de todo cuidado possível. Perder pontos para os chamados times médios é inaceitável. Por motivos óbvios, claro.

O que houve com Eles

De Rogério Ceni para cá, Osvaldo e Edinho passaram a ser referência pela velocidade que davam ao ataque tricolor. Eficiência que resultou em resposta positiva, com belas vitórias e conquistas. Agora, por razões diversas, o rendimento dos dois caiu. Deduzo que ainda não alcançaram as condições ideais após contusões. Deles muito depende o Leão.

Tempo ao tempo

Não há como analisar a atuação de Mariano Vázquez pelo pouco tempo que passou em campo. Seria injusto cobrar dele rendimento superior. Com relação a Kieza, não entendo a razão pela qual não tem reeditado no Fortaleza o futebol que o levou a jogar pelo Bahia, Vitória, São Paulo e Botafogo.

VAR para...

Repito o que disse há alguns dias. Dacildo Mourão chegou ao escudo Fifa sem VAR. Raimundo da Cunha Rola (Rolinha), José Tosta, Gilberto Ferreira, Leandro de Castro Serpa, Vicente Trajano, Valdizar Reis, Ricardo Bonadies, Joaquim Gregório, Lourival Lima, Alzir Brilhante, Monteiro da Silva, Louralber Monteiro e Luís Vieira Vilanova, dentre outros, não precisaram do VAR. E foram destaque. Logo, o VAR para...

Após a vitória do Ceará sobre o Fortaleza, quem viu crescer seu prestígio junto à torcida foi o técnico Enderson Moreira. O time teve produção convincente, máxime no primeiro tempo. Enderson colocou o alvinegro numa posição confortável na classificação geral da Série A nacional: 11º lugar. Ótimo.

Inexplicável o que está acontecendo com o Ferroviário. De início arrasador a perdedor contumaz, vive agora a incerteza de uma classificação que já esteve praticamente garantida. Agora, porém, passou a ser incógnita pela queda de produção coletiva. Até os gols de Cariús sumiram.