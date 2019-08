Tom Barros: Começa uma nova história no Pici

Os atores são basicamente os mesmos. O enredo também. Igualmente as propostas e os objetivos. Segue o roteiro com pequenas alterações. Outro, porém, o diretor. Agora, no lugar de Rogério Ceni, Zé Ricardo. Sim, e o Fortaleza com mais R$ 1 milhão no bolso, indenização paga pelo Cruzeiro pela ida de Ceni. Então, mãos à obra. Neste primeiro desafio, hoje, o Internacional-RS, obstáculo difícil, ainda que com a formação reserva. É que o Inter tem lastro no banco. Aliás, na derrota para o Fluminense, a imprensa registrou que o Inter estava com o time reserva. Tudo bem. Mas no transcorrer do jogo, entraram D'Alessandro e William Pottker. Além disso, o atacante Rafael Sobis entrou de início. Então, é uma espécie de reserva, mas reserva de luxo. No Fortaleza, Zé Ricardo confirmou a manutenção da base que vinha em ação na gestão de seu antecessor. Atitude acertada. O pouco contado dele com o grupo não permitiu melhores observações. Assim, não quis assumir o risco de aventureiras mudanças. Essas virão no devido tempo, após as observações decorrentes dos exercícios continuados e principalmente em função das próprias partidas.

Estreia

Expectativa grande sobre a estreia do técnico Zé Ricardo no Fortaleza. A concorrida recepção que ele teve ao chegar já mostrou apoio poucas vezes dado a um treinador que chega. Valeu como um selo recíproco. Aval espontâneo que deu respaldo ao treinador. Agora, vem a parte prática. Aí é uma outra história.

Festa

O São Paulo prepara manifestação especial para o ídolo Daniel Alves, que estreia contra o Ceará amanhã. Daniel merece. Mas há entre os torcedores do São Paulo, mesmo que de forma inconsciente, uma espécie de vitória certa e antecipada. Disso, o Ceará poderá tirar o melhor proveito. Clima de festa não raro desconcentra quem a promove. Logo...

Resultado

Pelas circunstâncias, se do Morumbi o Ceará trouxer um empate, já será de bom tamanho. Entretanto, correto será ousar mais, na medida em que for sentido o adversário. Quero crer que o Vozão poderá buscar algo maior, aproveitando a boa fase, máxime de Samuel Xavier, Luís Otávio, Fabinho, Ricardinho, Lima, Thiago Galhardo e Felippe Cardoso.

Prestem atenção na desenvoltura do atacante do Ceará, Felippe Cardoso. Se ele produzir no Morumbi o que fez diante da Chapecoense, serão bem significativas as chances de resultado positivo. Por enquanto, a vaga de ídolo deixada por Arthur continua aberta. Felippe Cardoso me parece em boas condições para ocupá-la futuramente.

A entrevista dada por Leanderson, volante do Ferroviário, mostrou o compromisso do grupo na tentativa de reverter a situação diante do Imperatriz no Estádio Frei Epifânio da Abadia. Apesar da descrença que tomou conta da maioria dos torcedores, não custa nada um derradeiro voto de confiança aos corais.