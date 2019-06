Tom Barros: Começa o "Triathlon" tricolor

Fortaleza não fez uma grande partida, mas conseguiu o empate com 10 jogadores em campo Foto: Helene Santos

Concentração, força, dedicação, coragem, talento, superação. Em tempo recorde, jogou na Paraíba, pegou o avião e joga no Rio de Janeiro. É assim que o Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, campeão cearense e campeão brasileiro da Série B, terá de encarar os novos desafios. Um "Triathlon" diferente. O Flamengo é o sexto colocado, mas cheio de problemas internos. O técnico Abel saiu. Alegou isolamento nas decisões, inclusive a que sugeriu time reserva contra o Fortaleza. Deu bronca. A torcida vaiou o time no Maracanã, mesmo tento virado o jogo de forma espetacular (3 x 2) já nos acréscimos diante do Athletico-PR no Maracanã. No Fortaleza, preocupa o fato de o time vir dando sinais de desgaste em razão da pesada sequência de jogos. Edinho não suportou. Osvaldo está fazendo das tripas coração. Nem a rotatividade tem conseguido deixar no ponto os elementos essenciais ao trabalho de Rogério Ceni. Hoje é que se terá uma ideia exata do momento tricolor, após os esforços para ganhar a Copa do Nordeste na quarta, pegar depois o avião para viagem ao Rio e encarar o Flamengo. Espécie de "Triathlon" à moda tricolor.

Data histórica

Amanhã o Ceará completa 105 anos de fundação. Uma bela história, assinalada por tantos títulos inesquecíveis. Hoje, na elite do futebol nacional, há bons motivos para comemoração alvinegra. Estar entre os 20 melhores clubes do País dá ao Ceará a dimensão que ele merece.

Comemoração

Amanhã, a partir de 7h30, no Estádio Carlos de Alencar Pinto, missa concelebrada pelos padres Adauto Farias e Almir Magalhães. Participação do Coral Alvinegro. Apresentação da Banda do Corpo de Bombeiros. Em seguida, será servido o café. Depois, no Ceten, o evento que marcará a conclusão do pagamento pelo Ceará, referente à compra desse Centro de Treinamento, agora com tudo quitado. Que feito!

O jogo

Santos, quinto colocado. Tem Everson e Felipe Jonatan (ambos ex-Ceará), Jean Mota (ex-Fortaleza), Rodrygo, Soteldo, Cueva. O polêmico técnico Jorge Sampaoli. É um time muito rápido. É bom. Ainda assim, andou tomando de 4 a 0 do Palmeiras. Vai ser jogo difícil. Se, porém, o Ceará atuar como o fez na vitória diante do Grêmio, poderá obter bom resultado.

Morreu anteontem o narrador esportivo Luciano Moraes, que durante muitos anos trabalhou na TV Ceará - Canal 5. Ele era irmão do saudoso treinador César Moraes, o Guri, e do famoso árbitro Airton Vieira de Moraes, o Sanção, cearense representante brasileiro na Copa do Mundo do México em 1970. Luciano Moraes tinha 81 anos de idade. Morreu vítima de infecção pulmonar

Recordando. Quando o Vasco da Gama esteve aqui, após o Brasil ganhar a Copa de 1958, o capitão era Bellini, que também levantara a Taça Jules Rimet na Suécia na conquista da Canarinho. O narrador Luciano Moraes foi aplaudido pela multidão que o confundiu com Bellini. Luciano, no ônibus, ficou acenando para a multidão que só depois percebeu o engano. Ficou a saudade