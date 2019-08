Tom Barros: "Com o Airton Ninguém pode"

Tristeza e saudade. Airton Fontenele partiu. O amigo, o escritor, o desportista. O amante da pesquisa. Obstinado nos detalhes, perfeccionista no texto, preciso nos dados apurados. Dos seus 92 anos de idade, pelos menos 75 deles dedicou à memória da Seleção Brasileira, sua razão de viver. Além de funcionário do BNB, era formado em Odontologia. Respeitado como um dos maiores pesquisadores do futebol cearense e do futebol brasileiro, recebeu homenagens da CBF e da FIFA. Tornou-se referência internacional ao dirimir dúvidas sobre o passado do futebol. Na Sala João Saldanha, onde mantinha seu acervo, teve a felicidade de receber os maiores ídolos de futebol do país. Seus oito livros traduzem o zelo com que elaborou a obra inigualável dedicada à história da Canarinho. Não por acaso, há alguns anos, no Jornal do Brasil, o mestre e saudoso João Saldanha escreveu matéria alusiva ao pesquisador cearense. No título, João colocou: "Com o Airton Ninguém Pode". Motivo: Airton corrigira com provas irrefutáveis textos das grandes revistas nacionais relativos às Copas do Mundo. Agora restam as lembranças deste monumento à pesquisa. Obrigado, Airton.

Vinte pontos

O Ceará poderá alcançar a marca de vinte pontos, sábado, diante da Chapecoense. Se confirmar com vitória, chegará à mesma pontuação ora obtida pelo Corinthians. Jogo contabilizado como de vitória certa para o Ceará. Contra os times médios, seus concorrentes à permanência na Série A, Ceará e Fortaleza não poderão tropeçar. Até um empate será frustração.

Quem cai

Tenho acompanhado variadas opiniões sobre quem será rebaixado e quem permanecerá na elite. Há quem admita que de nosso Estado um dos dois sobrará no abismo. Ora, o certame está na 13ª rodada. São 38 rodadas ao todo. Portanto, há muita água para correr sob a ponte. É muito cedo ainda para vaticínios sobre os deserdados.

Normal

Qualquer resultado que não goleada num clássico entre Ceará e Fortaleza é normal. Não vejo motivos para inquietações em vista da derrota do Tricolor de Aço. A disputa direta continuará até porque tem o jogo de volta no dia 10 de novembro no Castelão.

Até a rodada 19ª, metade do certame, o Ceará enfrentará ainda dois times médios: Chapecoense e Club Athletico Paranaense. O Fortaleza enfrentará três times médios: CSA, Goiás e Bahia. Depois da 19ª rodada talvez já se tenha idéia sobre quem terá ou não força mental para superar desafios. Assim, com um pouco mais de espera, a previsão ganhará maior consistência.

Após a "virada da montanha", quando começará então o returno do certame, tudo ficará mais complicado. Funciona mais ou menos como o tie-break no vôlei. A história da Série A nacional há mostrado interessantes episódios de times que, no returno, sobem como foguete e alcançam o G-4. E há times que despencam do G-4 até a eliminação. Mas isso fica no rol das exceções.